WEC第7戦富士6時間の放送予定・日程・視聴方法

「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 富士6時間耐久レース」が、日本時間9月26日～28日に行われる。
本記事では、「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦富士6時間耐久レース」の放送予定や視聴方法などを紹介する。
FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 日程
「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 富士6時間耐久レース」は日本時間9月26日～28日に開催される。
FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 ｜放送・配信予定
「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 」は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』などで配信される。
『J SPORTS』については、衛星放送『J SPORTS』では決勝、ネット『J SPORTSオンデマンド』では予選と決勝を視聴することができる。
また、『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルからも視聴可能だが、『J SPORTSチャンネル』のみ14日間の無料体験期間が設けられている。
■WEC第7戦 放送/配信日程
日時
放送内容
テレビ
ネット
9/27(土)
予選
|・J SPORTS 4
|・J SPORTS(Amazon無料体験あり)
・J SPORTSオンデマンド
9/28(日)
決勝
|・J SPORTS 2
|・J SPORTS(Amazon無料体験あり)
・J SPORTSオンデマンド
FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 ｜無料視聴方法
前述の通り、「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間無料トライアルが利用可能となる。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。