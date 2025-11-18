W杯欧州予選が終了…プレーオフ進出の16チームは？

ワールドカップ欧州予選の全日程が終了し、本大会出場チームやプレーオフ進出チームが決定した。

欧州予選ではイングランド代表が一番乗りで本大会出場を決め、フランス代表やポルトガル代表、ドイツ代表、スペイン代表なども順当にグループを首位通過。一方で、イタリア代表はノルウェー代表に完敗で2位となり、ノルウェーが28年ぶりの本大会出場を決めている。

一方で、残り4カ国の枠を争うプレーオフ進出チームも確定。グループ2位の12カ国と、2024/25シーズンのUEFAネーションズリーグ上位チームが加わる。2位で終えたイタリアやポーランドのほか、ネーションズリーグ経由でスウェーデンやルーマニアも参加する。

プレーオフはノックアウト方式のミニトーナメントで開催。各プレーオフは、2組の準決勝（ポット1対ポット4、ポット2対ポット3）で構成される。4つのトーナメントがあり、準決勝は2026年3月26日、決勝は3月31日に行われる。

■本大会出場国

ドイツ

スイス

スコットランド

フランス

スペイン

ポルトガル

オランダ

オーストリア

ノルウェー

ベルギー

イングランド

クロアチア

■プレーオフ進出国

ポット1：イタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ

ポット2：ポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア

ポット3：アイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ

ポット4：ルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランド