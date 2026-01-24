「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」決勝のU-23中国代表vsU-23日本代表が、2026年1月25日に行われる。

本記事では、U23アジアカップ決勝の地上波中継およびTVer配信、無料放送の有無を紹介する。

U23アジアカップ決勝の地上波中継・TVer配信はある？

結論から言えば、U23アジアカップ決勝の地上波テレビ放送およびTVerでのネット配信は行われない。大会を通じて、ネット『DAZN』が全試合ライブ＆見逃し配信を行っている。

U23アジアカップ中継局

チャンネル 形態 放送・配信 DAZN ネット 全試合中継 地上波各局 テレビ × 衛星放送 テレビ × TVer ネット × U-NEXT ネット ×

U23アジアカップ決勝の無料配信は？

初戦の日本vsシリアを除いて有料会員向けにU23アジアカップを配信してきた『DAZN』だが、決勝の中国vs日本は無料ライブ配信となることが決定。ネット環境さえあれば、PCやタブレット、スマホなどで誰でも無料視聴することが可能だ。

DAZN無料配信情報

※配信は変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。

※すべて日本時間。

U23アジアカップ決勝の無料視聴方法

DAZN

U23アジアカップ決勝の中国vs日本は、ネット『DAZN』が無料配信。無料プラン「DAZN Freemium」に登録することで、対象となるコンテンツを料金なしで楽しめる。月額費用が発生しないのはもちろん、登録時にクレジットカード情報を入力する必要もない。

登録に必要なのは、名前とメールアドレスのみ。DAZNの公式サイトやアプリからアクセスし、トップページに表示される「無料で始める」といった案内を選択すると登録画面へ進む。名前とメールアドレスを入力し、任意のパスワードを設定すれば手続きは完了。所要時間はわずか数分で、登録後すぐにFreemium対象コンテンツの視聴が可能となる。

対応デバイスも幅広く、PCやスマートフォン、タブレット、スマートテレビなど、通常のDAZNと同様の環境で利用できる。アプリにログインすれば、無料視聴可能なコンテンツが一覧で表示され、選択するだけで再生が始まる。また、Freemiumは解約手続きを行わなくても問題はない。ログインしなければ料金が発生することはなく、アカウント情報も保持されるため、再度利用したくなった際は同じIDでログインするだけで再開できる。

■DAZN Freemiumの登録方法

DAZN Freemiumの登録ページにアクセス メールアドレスを入力して「次へ」を選択 名前、メールアドレス、パスワードを設定 アカウント認証が完了すれば利用開始

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

中国vs日本は無料ライブ配信されるが、その他の試合を『DAZN』でアーカイブ視聴する場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。