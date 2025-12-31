井岡一翔は2025年12月31日(水)、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティと対戦する。

本記事では、井岡一翔vsオルドスゴイティのお得な視聴方法を紹介する。

井岡一翔vsオルドスゴイティの開催スケジュールは？

井岡一翔の最新試合となるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦のオルドスゴイティ戦は2025年の大晦日、12月31日(日)に大田区総合体育館(東京都大田区)で行われる「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のメインカードとして開催予定だ。

イベントでは、井岡一翔戦以外にもWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦の吉良大弥vsイバン・ガルシア・バルデラスなど、アンダーカードを含め全8試合を実施。当日の開場は14:30、大会開始は15:30を予定しており、井岡一翔vsオルドスゴイティはメインカードとして8試合目に行われる。

井岡一翔vsオルドスゴイティは無料で見られる？

井岡一翔vsオルドスゴイティを含む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の全8試合は、ネット『Leminoプレミアム』で独占ライブ配信される。このため、地上波テレビ中継や『TVer』などでの無料配信は予定されていない。

とはいえ、『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間がある。これを利用することで試合をお得に視聴することが可能だ。

「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」中継情報

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。

【31日間0円】井岡一翔vsオルドスゴイティの無料視聴方法

前述の通り、『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。