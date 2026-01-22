このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251101 FSKATE-CANADA-INTERNATIONAL-2025(C)Getty images
Tsutomu Maeda

四大陸フィギュアスケート選手権2026は無料で見られる？視聴方法まとめ

四大陸フィギュアスケート選手権2026の無料中継はある？お得な視聴方法は？地上波テレビ放送・ネット無料配信情報まとめ。

今すぐ視聴可能

Amazon

全日程・全競技をライブ配信

今すぐ視聴

四大陸フィギュアスケート選手権2026を配信

月額1,320円(税込)

登録はこちら

四大陸フィギュアスケート選手権2026が、日本時間1月22日(木)～25日(日)にかけて行われる。

本記事では、四大陸フィギュアスケート選手権2026の豊漁中継の有無など視聴方法を紹介する。

四大陸フィギュアスケート選手権2026は無料で見られる？

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』で全競技がライブ配信される。一方、地上波テレビ『フジテレビ』が一部競技を録画放送。衛星放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』でも後日録画放送予定だ。『FODプレミアム』の配信は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能となっている。

したがって、無料視聴する場合の選択肢は『フジテレビ』のみ。全競技をライブ視聴したい場合は『FODプレミアム』またはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』に加入する必要がある。

チャンネル形態月額(税込)中継内容
FODチャンネル(Amazon)ネット1,320円全競技ライブ配信
FODプレミアムネット1,320円(スタンダード)全競技ライブ配信
フジテレビ地上波テレビ-注目競技を録画放送
J SPORTS衛星放送2,980円
(+スカパー！基本料429円)		全種目全滑走を録画放送
J SPORTSオンデマンドネット2,580円(ウィンタースポーツパック)全種目全滑走を録画放送

四大陸フィギュアスケート選手権2026の日程・中継スケジュール

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ヨーロッパを除くアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4つの大陸の選手が出場資格を得られる大会。2026年は中国・北京開催となり、日本時間1月22日(木)から25日(日)まで行われる。

各チャンネルの放送・配信スケジュールは以下の通り。

開催日FODプレミアム(Amazonあり)
[全競技ライブ配信]		地上波フジテレビ
[注目競技を録画放送]
2026/1/22(木)13:51- 女子SP・アイスダンスRD・オープニングセレモニー・ペアSP26:15-27:15 女子ショート
2026/1/23(金)13:15- アイスダンスFD/表彰式・女子FS/表彰式25:45-27:15 女子フリー
2026/1/24(土)13:10- 男子SP・ペアFS/表彰式27:00-28:00 男子ショート
2026/1/25(日)13:00- 男子FS/表彰式・エキシビション25:55-27:25 女子ショート

※すべて日本時間。
※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

四大陸フィギュアスケート選手権2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、四大陸フィギュアスケート選手権2026はネット『FODプレミアム』が全競技ライブ配信予定。『FODプレミアム』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』での視聴も可能だ。Amazon『FODチャンネル』は、月額1,320円(税込)で加入することができる。

登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

