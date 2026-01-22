四大陸フィギュアスケート選手権2026は無料で見られる？視聴方法まとめ

四大陸フィギュアスケート選手権2026が、日本時間1月22日(木)～25日(日)にかけて行われる。

本記事では、四大陸フィギュアスケート選手権2026の豊漁中継の有無など視聴方法を紹介する。

四大陸フィギュアスケート選手権2026は無料で見られる？

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』で全競技がライブ配信される。一方、地上波テレビ『フジテレビ』が一部競技を録画放送。衛星放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』でも後日録画放送予定だ。『FODプレミアム』の配信は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能となっている。

したがって、無料視聴する場合の選択肢は『フジテレビ』のみ。全競技をライブ視聴したい場合は『FODプレミアム』またはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』に加入する必要がある。

チャンネル 形態 月額(税込) 中継内容 FODチャンネル(Amazon) ネット 1,320円 全競技ライブ配信 FODプレミアム ネット 1,320円(スタンダード) 全競技ライブ配信 フジテレビ 地上波テレビ - 注目競技を録画放送 J SPORTS 衛星放送 2,980円

(+スカパー！基本料429円) 全種目全滑走を録画放送 J SPORTSオンデマンド ネット 2,580円(ウィンタースポーツパック) 全種目全滑走を録画放送

四大陸フィギュアスケート選手権2026の日程・中継スケジュール

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ヨーロッパを除くアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4つの大陸の選手が出場資格を得られる大会。2026年は中国・北京開催となり、日本時間1月22日(木)から25日(日)まで行われる。

各チャンネルの放送・配信スケジュールは以下の通り。

開催日 FODプレミアム(Amazonあり)

[全競技ライブ配信] 地上波フジテレビ

[注目競技を録画放送] 2026/1/22(木) 13:51- 女子SP・アイスダンスRD・オープニングセレモニー・ペアSP 26:15-27:15 女子ショート 2026/1/23(金) 13:15- アイスダンスFD/表彰式・女子FS/表彰式 25:45-27:15 女子フリー 2026/1/24(土) 13:10- 男子SP・ペアFS/表彰式 27:00-28:00 男子ショート 2026/1/25(日) 13:00- 男子FS/表彰式・エキシビション 25:55-27:25 女子ショート

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

四大陸フィギュアスケート選手権2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、四大陸フィギュアスケート選手権2026はネット『FODプレミアム』が全競技ライブ配信予定。『FODプレミアム』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』での視聴も可能だ。Amazon『FODチャンネル』は、月額1,320円(税込)で加入することができる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。