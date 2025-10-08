SVリーグ女子開幕戦2025-26日程と対戦カード一覧｜各試合のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子が、いよいよ10月10日(金)に開幕を迎える。セミプロ化2年目となる今季は、全国14チームが頂点を目指して激突する。

本記事では、バレーSVリーグ女子開幕戦カード一覧 各試合の放送・配信予定を紹介する。

バレーSVリーグ女子開幕戦カード一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子(SV.LEAGUE WOMEN)は、2025年10月10日(金)にいよいよ開幕を迎える。

開幕初日には、大阪府と富山県の2会場でそれぞれ開幕カードが開催される。おおきにアリーナ舞洲(大阪市)では、昨季のリーグ女王・大阪マーヴェラスが登場。対戦相手は、昨年末の皇后杯を制したヴィクトリーナ姫路で、注目度の高い関西ダービーとなる。一方、黒部市総合体育センター(富山県)では、KUROBEアクアフェアリーズと岡山シーガルズが相まみえ、北陸の地で白熱の開幕戦が繰り広げられる。

SVリーグ女子の第1節は、10月10日(金)から13日(月・祝)にかけて全国各地で開催。NECレッドロケッツ川崎やSAGA久光スプリングスなど、名門クラブ同士の激突も予定されており、開幕節から見逃せない試合が続く。

以下は、2025-26シーズンの開幕戦カード一覧。

日付 試合開始時刻 対戦カード 会場 開催地 10月10日(金) 19:10 大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路 おおきにアリーナ舞洲 大阪府大阪市 10月10日(金) 19:05 KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ 黒部市総合体育センター 富山県黒部市 10月11日(土) 13:05 デンソーエアリービーズ vs 東レアローズ滋賀 宝来屋ボンズアリーナ 福島県郡山市 10月11日(土) 13:05 埼玉上尾メディックス vs PFUブルーキャッツ石川かほく リプロ武道館(埼玉県立武道館) 埼玉県上尾市 10月11日(土) 14:05 アランマーレ山形 vs Astemoリヴァーレ茨城 INPEX酒田アリーナ 山形県酒田市 10月11日(土) 14:05 NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス 東急ドレッセとどろきアリーナ 神奈川県川崎市 10月12日(日) 14:05 クインシーズ刈谷 vs 群馬グリーンウイングス 刈谷市体育館 愛知県刈谷市

なお、10月10日の大阪マーヴェラス対ヴィクトリーナ姫路戦およびKUROBEアクアフェアリーズ対岡山シーガルズ戦は、翌11日(土)にも同会場で開催される。また、NECレッドロケッツ川崎対SAGA久光スプリングス戦やクインシーズ刈谷対群馬グリーンウイングス戦も翌日・翌々日に再戦が予定されている。

SVリーグ女子開幕戦(第1節)の各試合の配信一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子 第1節は、10月10日(金)から10月13日(月・祝)にかけて開催される。開幕週は全国各地で注目カードが組まれており、テレビ放送とネット配信の両方で視聴が可能だ。

特に、開幕戦となる大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路(10月10日)と、NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス(10月12日)は、「ABEMA de JSPORTS」で無料ライブ配信される注目試合。NHK BSやJ SPORTS 3での生中継も予定されており、今季の開幕節はファンにとって見逃せない週末となる。

以下は、女子第1節(10月10日～13日)の放送・配信スケジュール一覧。

SVリーグの放送・配信プラットフォームまとめ

2025-26シーズンの大同生命SVリーグは、テレビ放送とインターネット配信の両方で楽しむことができる。スタジアム観戦が難しいファンも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめ全試合をリアルタイムで視聴可能だ。

放送はJ SPORTS系列を中心に行われ、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)、ABEMA de JSPORTSなど複数の配信サービスが対応している。それぞれの特徴を以下にまとめた。

各プラットフォームではライブ視聴に加え、見逃し配信にも対応しており、リアルタイムで見られない試合も後から視聴できる点が魅力だ。J SPORTSオンデマンドやU-NEXTではハイライト映像や選手特集も配信予定で、ファンにとって見逃せないシーズンとなりそうだ。

