SVリーグ女子開幕戦2025-26日程と対戦カード一覧｜各試合のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子が、いよいよ10月10日(金)に開幕を迎える。セミプロ化2年目となる今季は、全国14チームが頂点を目指して激突する。
本記事では、バレーSVリーグ女子開幕戦カード一覧 各試合の放送・配信予定を紹介する。
バレーSVリーグ女子開幕戦カード一覧
2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子(SV.LEAGUE WOMEN)は、2025年10月10日(金)にいよいよ開幕を迎える。
開幕初日には、大阪府と富山県の2会場でそれぞれ開幕カードが開催される。おおきにアリーナ舞洲(大阪市)では、昨季のリーグ女王・大阪マーヴェラスが登場。対戦相手は、昨年末の皇后杯を制したヴィクトリーナ姫路で、注目度の高い関西ダービーとなる。一方、黒部市総合体育センター(富山県)では、KUROBEアクアフェアリーズと岡山シーガルズが相まみえ、北陸の地で白熱の開幕戦が繰り広げられる。
SVリーグ女子の第1節は、10月10日(金)から13日(月・祝)にかけて全国各地で開催。NECレッドロケッツ川崎やSAGA久光スプリングスなど、名門クラブ同士の激突も予定されており、開幕節から見逃せない試合が続く。
以下は、2025-26シーズンの開幕戦カード一覧。
|日付
|試合開始時刻
|対戦カード
|会場
|開催地
|10月10日(金)
|19:10
|大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路
|おおきにアリーナ舞洲
|大阪府大阪市
|10月10日(金)
|19:05
|KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ
|黒部市総合体育センター
|富山県黒部市
|10月11日(土)
|13:05
|デンソーエアリービーズ vs 東レアローズ滋賀
|宝来屋ボンズアリーナ
|福島県郡山市
|10月11日(土)
|13:05
|埼玉上尾メディックス vs PFUブルーキャッツ石川かほく
|リプロ武道館(埼玉県立武道館)
|埼玉県上尾市
|10月11日(土)
|14:05
|アランマーレ山形 vs Astemoリヴァーレ茨城
|INPEX酒田アリーナ
|山形県酒田市
|10月11日(土)
|14:05
|NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス
|東急ドレッセとどろきアリーナ
|神奈川県川崎市
|10月12日(日)
|14:05
|クインシーズ刈谷 vs 群馬グリーンウイングス
|刈谷市体育館
|愛知県刈谷市
なお、10月10日の大阪マーヴェラス対ヴィクトリーナ姫路戦およびKUROBEアクアフェアリーズ対岡山シーガルズ戦は、翌11日(土)にも同会場で開催される。また、NECレッドロケッツ川崎対SAGA久光スプリングス戦やクインシーズ刈谷対群馬グリーンウイングス戦も翌日・翌々日に再戦が予定されている。
SVリーグ女子開幕戦(第1節)の各試合の配信一覧
2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子 第1節は、10月10日(金)から10月13日(月・祝)にかけて開催される。開幕週は全国各地で注目カードが組まれており、テレビ放送とネット配信の両方で視聴が可能だ。
特に、開幕戦となる大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路(10月10日)と、NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス(10月12日)は、「ABEMA de JSPORTS」で無料ライブ配信される注目試合。NHK BSやJ SPORTS 3での生中継も予定されており、今季の開幕節はファンにとって見逃せない週末となる。
以下は、女子第1節(10月10日～13日)の放送・配信スケジュール一覧。
SVリーグの放送・配信プラットフォームまとめ
2025-26シーズンの大同生命SVリーグは、テレビ放送とインターネット配信の両方で楽しむことができる。スタジアム観戦が難しいファンも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめ全試合をリアルタイムで視聴可能だ。
放送はJ SPORTS系列を中心に行われ、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)、ABEMA de JSPORTSなど複数の配信サービスが対応している。それぞれの特徴を以下にまとめた。
- J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)
・SVリーグ全試合をライブおよび見逃し配信
・月額2,580円(税込)／25歳以下は月額1,290円(税込)
・パソコン、スマートフォン、タブレットで視聴可能
- U-NEXT
・「J SPORTS バレーボールパック」を追加登録することで全試合視聴可能
・月額2,189円＋バレーボールパック2,580円(税込)
・U-NEXTアプリまたはブラウザから視聴できる
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
・男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで対応
・月額2,840円(税込)／初回14日間の無料体験あり
・Amazonプライム会員登録後にチャンネル追加で視聴可能
- ABEMA de JSPORTS
・毎節、男女計4試合(年間88試合)を無料で生中継
・月1回はABEMA限定の特別解説付き中継を実施
・全試合のハイライト映像や独自解説番組も無料配信
・料金：無料(一部有料コンテンツあり)
- J SPORTS(テレビ放送・CS)
・CSチャンネルで主要試合を中心に生中継
・スカパー!契約プランによって料金は異なる
・スカパー!、J:COMなどのCS放送経由で視聴可能
各プラットフォームではライブ視聴に加え、見逃し配信にも対応しており、リアルタイムで見られない試合も後から視聴できる点が魅力だ。J SPORTSオンデマンドやU-NEXTではハイライト映像や選手特集も配信予定で、ファンにとって見逃せないシーズンとなりそうだ。
大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で600円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。
※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。