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【男子バレー決勝】日本vsイランはU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

地上波TBSのバレーボール男子決勝中継はある？アジア大会日本vsイラン戦の放送情報

日本

【アジア競技大会2026】男子バレーボール決勝・日本vsイランの地上波TBS中継の有無や視聴方法について紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール男子競技は2026年10月3日(土)に決勝が開催。男子日本代表がイラン代表と対戦する。

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴可能無料体験で視聴

本記事では、バレーボール男子決勝の地上波TBS中継の有無についてまとめている。

バレーボール男子決勝のイラン戦はどこで見られる？TBS中継はある？

アジア競技大会・男子バレーボール競技決勝の日本vsイランは、地上波『TBS系列』が録画放送する一方で、U-NEXTがリアルタイムでライブ配信を行う。

このため、試合をライブで見られるのはU-NEXTのみとなる。

チャンネル

形態

生中継

録画放送

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

あり
19:20～ライブ配信


試合終了後、見逃し配信

TBS系列

地上波テレビ

中継なし


録画放送予定

TVer

ネット

ライブなし


ディレイ配信予定

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バレーボール男子決勝のテレビ放送・ネット配信予定

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/3(土)19:20

決勝
日本 vs イラン

TBS系列
(録画放送)

U-NEXT
(ライブ＆見逃し)

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

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バレー男子決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝、日本vsイランは『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波TBSでのライブ中継はないので、リアルタイムで視聴されたい方はU-NEXT経由の視聴となる。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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バレーボール男子日本代表｜アジア大会メンバー

背番号

ポジション

選手名

所属

身長

5

アウトサイドヒッター

大塚 達宣

パワーバレー・ミラノ(イタリア)

195cm

7

アウトサイドヒッター

新井 雄大

広島サンダーズ

188cm

9

セッター

河東 祐大

ジェイテクトSTINGS愛知

175cm

15

アウトサイドヒッター

甲斐 優斗

大阪ブルテオン

200cm

17

ミドルブロッカー

西本 圭吾

広島サンダーズ

187cm

18

オポジット

西山 大翔

大阪ブルテオン

193cm

24

オポジット

高橋 慶帆

ジェイテクトSTINGS愛知

194cm

25

セッター

下川 諒

サントリーサンバーズ大阪

177cm

26

アウトサイドヒッター

後藤 陸翔

東京グレートベアーズ

187cm

28

ミドルブロッカー

麻野 堅斗

早稲田大学4年

207cm

30

ミドルブロッカー

西川 馨太郎

大阪ブルテオン

195cm

37

リベロ

高橋 和幸

ジェイテクトSTINGS愛知

170cm

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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