「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール男子競技は2026年10月3日(土)に決勝が開催。男子日本代表がイラン代表と対戦する。
本記事では、バレーボール男子決勝の地上波TBS中継の有無についてまとめている。
バレーボール男子決勝のイラン戦はどこで見られる？TBS中継はある？
アジア競技大会・男子バレーボール競技決勝の日本vsイランは、地上波『TBS系列』が録画放送する一方で、U-NEXTがリアルタイムでライブ配信を行う。
このため、試合をライブで見られるのはU-NEXTのみとなる。
チャンネル
形態
生中継
録画放送
U-NEXT
ネット
あり
〇
TBS系列
地上波テレビ
中継なし
〇
TVer
ネット
ライブなし
〇
バレーボール男子決勝のテレビ放送・ネット配信予定
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/3(土)19:20
決勝
TBS系列
U-NEXT
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。
バレー男子決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝、日本vsイランは『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波TBSでのライブ中継はないので、リアルタイムで視聴されたい方はU-NEXT経由の視聴となる。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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バレーボール男子日本代表｜アジア大会メンバー
背番号
ポジション
選手名
所属
身長
5
アウトサイドヒッター
大塚 達宣
パワーバレー・ミラノ(イタリア)
195cm
7
アウトサイドヒッター
新井 雄大
広島サンダーズ
188cm
9
セッター
河東 祐大
ジェイテクトSTINGS愛知
175cm
15
アウトサイドヒッター
甲斐 優斗
大阪ブルテオン
200cm
17
ミドルブロッカー
西本 圭吾
広島サンダーズ
187cm
18
オポジット
西山 大翔
大阪ブルテオン
193cm
24
オポジット
高橋 慶帆
ジェイテクトSTINGS愛知
194cm
25
セッター
下川 諒
サントリーサンバーズ大阪
177cm
26
アウトサイドヒッター
後藤 陸翔
東京グレートベアーズ
187cm
28
ミドルブロッカー
麻野 堅斗
早稲田大学4年
207cm
30
ミドルブロッカー
西川 馨太郎
大阪ブルテオン
195cm
37
リベロ
高橋 和幸
ジェイテクトSTINGS愛知
170cm
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。