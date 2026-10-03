「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール男子競技は2026年10月3日(土)に決勝が開催。男子日本代表がイラン代表と対戦する。

本記事では、バレーボール男子決勝の地上波TBS中継の有無についてまとめている。

バレーボール男子決勝のイラン戦はどこで見られる？TBS中継はある？

アジア競技大会・男子バレーボール競技決勝の日本vsイランは、地上波『TBS系列』が録画放送する一方で、U-NEXTがリアルタイムでライブ配信を行う。

このため、試合をライブで見られるのはU-NEXTのみとなる。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット あり

19:20～ライブ配信 〇

試合終了後、見逃し配信 TBS系列 地上波テレビ 中継なし 〇

録画放送予定 TVer ネット ライブなし 〇

ディレイ配信予定

バレーボール男子決勝のテレビ放送・ネット配信予定

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/3(土)19:20 決勝

日本 vs イラン TBS系列

(録画放送) U-NEXT

(ライブ＆見逃し)

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

バレー男子決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝、日本vsイランは『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波TBSでのライブ中継はないので、リアルタイムで視聴されたい方はU-NEXT経由の視聴となる。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

バレーボール男子日本代表｜アジア大会メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 身長 5 アウトサイドヒッター 大塚 達宣 パワーバレー・ミラノ(イタリア) 195cm 7 アウトサイドヒッター 新井 雄大 広島サンダーズ 188cm 9 セッター 河東 祐大 ジェイテクトSTINGS愛知 175cm 15 アウトサイドヒッター 甲斐 優斗 大阪ブルテオン 200cm 17 ミドルブロッカー 西本 圭吾 広島サンダーズ 187cm 18 オポジット 西山 大翔 大阪ブルテオン 193cm 24 オポジット 高橋 慶帆 ジェイテクトSTINGS愛知 194cm 25 セッター 下川 諒 サントリーサンバーズ大阪 177cm 26 アウトサイドヒッター 後藤 陸翔 東京グレートベアーズ 187cm 28 ミドルブロッカー 麻野 堅斗 早稲田大学4年 207cm 30 ミドルブロッカー 西川 馨太郎 大阪ブルテオン 195cm 37 リベロ 高橋 和幸 ジェイテクトSTINGS愛知 170cm

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【バレーボール】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。