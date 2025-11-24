ヴィニシウス、レアル・マドリーとの契約延長に否定的…「シャビ・アロンソとの緊張関係が続く限り延長しない」と伝えた模様

レアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールは、現状ではマドリーとの契約延長に否定的だという。『The Athletic』が伝えた。

レアル・マドリーとヴィニシウスの契約は2027年までとなっているが、契約延長交渉は難航しているとされる。そうした中でヴィニシウスが、シャビ・アロンソ監督との関係に触れながら新契約の締結に難色を示したようだ。

『The Athletic』によれば、ヴィニシウスとフロレンティーノ・ペレス会長は先月に話し合い、シャビ・アロンソ監督との緊張関係が続く限りは契約延長は結びたくない、という意思を伝えた模様。同メディアは、その話し合いのことを知る3人の関係者から聞きつけたとしている。ちなみにスペインのスポーツ紙『アス』もその話し合いについて報じ、こちらは「契約延長の意思を確認し合った」としていたが、関係者次第で会話の受け止め方が違うということだろうか。

ヴィニシウスは23日のラ・リーガ第13節、アウェーでのエルチェ戦で今季4回目のベンチスタートとなったが、シャビ・アロンソ監督の自身の扱い方に納得していない様子。また同選手はクラシコで70分過ぎに交代を命じられた際、「いつも俺だ。チームから出て行った方がいいんだ！」と語るなどして激しく憤り、後日SNSを通じて謝罪を行なっていたが、「今日練習で直接的にそうしたように自分のチームメートたち、クラブ、会長に改めて謝罪をする」とシャビ・アロンソ監督に言及しなかった。『The Athletic』曰く、「マドリー首脳陣およびコーチングスタッフ」は、指揮官を謝罪の対象に含めなかったことに驚きを隠せなかったという。

なおレアル・マドリーとヴィニシウスの契約延長交渉だが、現在年俸1800万ユーロ（ネット）を受け取っているというヴィニシウスは、1月にマドリーから提示された2000万ユーロのオファーを拒絶したとされる。ヴィニシウスの代理人は出来高や契約延長ボーナス含めて、年間で最大3000万ユーロを要求しているとのことだ。その一方でレアル・マドリーは金銭的条件の隔たりはもちろんのこと、ヴィニシウス本人も語っている通り、同選手とシャビ・アロンソ監督の緊張関係も交渉を進めていくには不都合と捉えているようだ。