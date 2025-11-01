バレンシア監督「シャビ・アロンソのレアル・マドリーはアンチェロッティ時代よりも完璧。縦の速さに“プレーのタメ”が加わった」

11月1日のラ・リーガ第11節、バレンシアは敵地サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリー戦に臨む。前日会見に出席したカルロス・コルベラン監督は、シャビ・アロンソ監督率いるマドリーが、カルロ・アンチェロッティ監督率いたチームよりも「完璧」との見解を示している。



コルベラン監督は、アンチェロッティ・マドリーよりアロンソ・マドリーの方が万能なチームであると考えている模様。その理由として、縦の速さに加えポジショナルな攻撃が洗練されたことを挙げている。

「彼らの擁する選手たちのベースはほぼ変わっていない。しかし、これまでとはまた違うね。シャビのマドリーはもっと完璧だ。今の彼らは攻撃を通じて、より相手をコントロールできるようになった」

「彼らは現在も、選手たちの個性を生かした縦に速い攻撃を駆使している。そして、そこに“プレーのタメ”が加わったんだ。今のマドリーはパス数を増やして攻撃を仕掛けられる。そのために相手チームはカウンターを仕掛けにくくなったんだよ」

「現在のマドリーは自分たちの攻撃を終えるときに適切なポジショニングを取っている。そうやって相手がカウンターを仕掛けるチャンスを削いでいるんだ」