urawa reds-team photo-202601(C)Getty Images
Yuta Tokuma

浦和レッズ 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する浦和レッズの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する浦和レッズの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する浦和レッズの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

浦和レッズ｜最新試合予定・放送局

ジェフユナイテッド千葉 対 浦和レッズ
FC東京 対 浦和レッズ
横浜F・マリノス 対 浦和レッズ
浦和レッズ 対 鹿島アントラーズ
浦和レッズ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1西川　周作 
GK16牲川　歩見 
GK31吉田　舜湘南／復帰
GK35佐藤　瑠星 
DF2宮本　優太京都／復帰
DF3ダニーロ　ボザ 
DF4石原　広教 
DF5根本　健太※背番号変更
DF26荻原　拓也 
DF32片山　瑛一柏／新加入
DF40ルカ　ディドゥリカ 
DF42田中　義峯浦和ユース／トップ昇格
MF8マテウス　サヴィオ 
MF10中島　翔哉 
MF11サミュエル　グスタフソン 
MF13渡邊　凌磨 
MF14関根　貴大 
MF22柴戸　海 
MF24松尾　佑介 
MF25安居　海渡 
MF37植木　颯日本大学／新加入
MF39早川　隼平 
MF43和田　武士浦和ユース／トップ昇格
MF77金子　拓郎 
MF88長沼　洋一 
FW7安部　裕葵 
FW9イサーク　キーセ　テリン※背番号変更
FW17小森　飛絢 
FW27照内　利和 
FW36肥田野　蓮治 
FW38松永　颯汰流通経済大学／新加入
FW41二田　理央湘南／復帰

