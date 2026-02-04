明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する浦和レッズの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
浦和レッズ｜最新試合予定・放送局
浦和レッズ｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|西川 周作
|GK
|16
|牲川 歩見
|GK
|31
|吉田 舜
|湘南／復帰
|GK
|35
|佐藤 瑠星
|DF
|2
|宮本 優太
|京都／復帰
|DF
|3
|ダニーロ ボザ
|DF
|4
|石原 広教
|DF
|5
|根本 健太
|※背番号変更
|DF
|26
|荻原 拓也
|DF
|32
|片山 瑛一
|柏／新加入
|DF
|40
|ルカ ディドゥリカ
|DF
|42
|田中 義峯
|浦和ユース／トップ昇格
|MF
|8
|マテウス サヴィオ
|MF
|10
|中島 翔哉
|MF
|11
|サミュエル グスタフソン
|MF
|13
|渡邊 凌磨
|MF
|14
|関根 貴大
|MF
|22
|柴戸 海
|MF
|24
|松尾 佑介
|MF
|25
|安居 海渡
|MF
|37
|植木 颯
|日本大学／新加入
|MF
|39
|早川 隼平
|MF
|43
|和田 武士
|浦和ユース／トップ昇格
|MF
|77
|金子 拓郎
|MF
|88
|長沼 洋一
|FW
|7
|安部 裕葵
|FW
|9
|イサーク キーセ テリン
|※背番号変更
|FW
|17
|小森 飛絢
|FW
|27
|照内 利和
|FW
|36
|肥田野 蓮治
|FW
|38
|松永 颯汰
|流通経済大学／新加入
|FW
|41
|二田 理央
|湘南／復帰
浦和レッズ戦のおすすめ視聴方法
浦和レッズが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可