浦和が最優秀クラブ候補にノミネート…マン・Cやバルセロナとともに候補入り

第14回グローブ・サッカー・アワード2023における『最優秀男子クラブ』の受賞候補20クラブが発表され、浦和レッズがノミネートされた。
グローブ・サッカー・アワードは、欧州クラブ協会（ECA）が欧州プレーヤーズエージェント協会（EFAA）と主催する表彰式。最優秀選手や最優秀監督はもちろん、クラブやスポーツディレクターも表彰することで知られる。
今回、浦和が最優秀クラブにノミネートされ、アジアからは浦和の他、アル・アハリ（サウジアラビア）、アル・ヒラル（サウジアラビア）、アル・イテハド（サウジアラビア）の4クラブがノミネートされている。本命は3冠を達成したマンチェスター・シティ（イングランド）で、バルセロナ（スペイン）やバイエルン（ドイツ）などもノミネートされた。
以下に続く
アル・アハリ（サウジアラビア）
アル・ヒラル（サウジアラビア）
アル・イテハド（サウジアラビア）
アーセナル（イングランド）
バルセロナ（スペイン）
バイエルン（ドイツ）
ベンフィカ（ポルトガル）
ボカ・ジュニオルス（アルゼンチン）
フェイエノールト（オランダ）
フルミネンセ（ブラジル）
インテル（イタリア）
マンチェスター・シティ（イングランド）
ナポリ（イタリア）
パリ・サンジェルマン（フランス）
ローマ（イタリア）
セビージャ（スペイン）
ウニオン・ベルリン（ドイツ）
浦和レッズ（日本）
ウェストハム（イングランド）
ウィダード・カサブランカ（モロッコ）