浦和が最優秀クラブ候補にノミネート…マン・Cやバルセロナとともに候補入り

【欧州・海外サッカー ニュース】浦和レッズが最優秀クラブ候補に。

第14回グローブ・サッカー・アワード2023における『最優秀男子クラブ』の受賞候補20クラブが発表され、浦和レッズがノミネートされた。

グローブ・サッカー・アワードは、欧州クラブ協会（ECA）が欧州プレーヤーズエージェント協会（EFAA）と主催する表彰式。最優秀選手や最優秀監督はもちろん、クラブやスポーツディレクターも表彰することで知られる。

今回、浦和が最優秀クラブにノミネートされ、アジアからは浦和の他、アル・アハリ（サウジアラビア）、アル・ヒラル（サウジアラビア）、アル・イテハド（サウジアラビア）の4クラブがノミネートされている。本命は3冠を達成したマンチェスター・シティ（イングランド）で、バルセロナ（スペイン）やバイエルン（ドイツ）などもノミネートされた。

以下に続く

アル・アハリ（サウジアラビア）

アル・ヒラル（サウジアラビア）

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アル・イテハド（サウジアラビア）

アーセナル（イングランド）

バルセロナ（スペイン）

バイエルン（ドイツ）

ベンフィカ（ポルトガル）

ボカ・ジュニオルス（アルゼンチン）

フェイエノールト（オランダ）

フルミネンセ（ブラジル）

インテル（イタリア）

マンチェスター・シティ（イングランド）

ナポリ（イタリア）

パリ・サンジェルマン（フランス）

ローマ（イタリア）

セビージャ（スペイン）

ウニオン・ベルリン（ドイツ）

浦和レッズ（日本）

ウェストハム（イングランド）

ウィダード・カサブランカ（モロッコ）