チャンピオンズ リーグ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoユニオン・サン＝ジロワーズ
バイエルンvsユニオンSGはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月22日】バイエルン・ミュンヘンvsユニオンSGのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【伊藤洋輝出場予定】1月22日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第7節、バイエルン・ミュンヘン対ユニオンSGの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月22日(木)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、ユニオンSGが対戦する。

本記事では、インテルvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsユニオンSGの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のバイエルン・ミュンヘンvsユニオンSGは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月22日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：バイエルン・ミュンヘン vs ユニオンSG
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsユニオンSGの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsユニオンSGの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

バイエルンvsユニオンSG チーム情報

バイエルン vs ユニオン・サン＝ジロワーズ 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestGIL
1
マヌエル・ノイアー
4
ヨナタン・ター
21
伊藤洋輝
22
ラファエル・ゲレイロ
2
ダヨ・ウパメカノ
6
ヨズア・キミッヒ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
17
マイケル・オリーセ
7
セルジュ・ニャブリ
14
ルイス・ディアス
9
ハリー・ケイン
37
キエル・スヘルペン
5
ケビン・マクアリスター
26
ロス・サイクス
16
クリスチャンバージェス
11
ギレルモ
8
アデム・ゾルガン
13
ケビン・ロドリゲス
10
アヌアル・エ・エル・ハジ
25
A. Khalaili
6
K. van de Perre
12
プロミス・デイヴィッド

3-4-2-1

GILAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • デビッド・フーバート

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
25/3
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

GIL
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

0