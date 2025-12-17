堤聖也vsドネアを無料で見るには？U-NEXTボクシング4の放送・配信情報まとめ

「U-NEXT BOXING.4」が、2025年12月17日(水)に行われる。

本記事では、「U-NEXT BOXING.4」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法などを紹介している。

堤聖也vsノニト・ドネアの試合日程・開始予想時間

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」のメインマッチで行われるWBA世界バンタム級 タイトルマッチ、堤聖也vsノニト・ドネアは12月17日(水)に横浜BUNTAIで開催される。

メインマッチは20時20分～21時20分の開始を予定しているが、アンダーカードの進行状況によって時間が前後するので注意が必要だ。

堤vsドネア戦のほかには、セミマッチでWBA・WBO世界ライトフライ級統一戦の高見亨介vsレネ・サンティアゴ、WBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs桑原拓、フライ級8回戦のユーリ阿久井政悟vsヴィンセント・ラカールなど全5試合が予定されている。

試合カード一覧

試合順 対戦カード タイトル 第5試合

(メイン) 堤聖也(角海老)

vs

ノニト・ドネア(フィリピン) WBA世界バンタム級 タイトルマッチ 第4試合

(セミ) WBA王者：高見亨介(帝拳)

vs

WBO王者：レネ・サンティアゴ(プエルトリコ) WBA・WBO世界ライト・フライ級王座 統一戦 第3試合 王者：アンソニー・オラスクアガ (アメリカ

vs

桑原拓(大橋) WBO世界フライ級タイトルマッチ 第2試合 ユーリ阿久井政悟(倉敷守安)

vs

ヴィンセント・ラカール(フィリピン) フライ級 8回戦 第1試合 西本剛(角海老)

vs

江崎由(横浜光) 54.5kg契約 4回戦

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

堤聖也vsドネアはU-NEXTで独占ライブ配信！

「U-NEXT BOXING.4」は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。このため、その他の放送局や配信プラットフォームでの中継は予定されていない。

ライブ配信は2025年12月17日(水)17:15開始、17:30開演予定。なお、見逃し配信は準備が整い次第～2026年1月16日(金)23:59まで視聴可能だ。

「堤聖也vsノニト・ドネア」U-NEXT配信情報

U-NEXTボクシング4は見放題プランの無料トライアルで視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。