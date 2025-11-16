現役引退を発表した元バルセロナDFサミュエル・ウムティティが負傷期間中の「うつ状態」について明かした。フランス『RMC』が伝えている。

ウムティティは2012年にリーグの強豪リヨンでプロキャリアをスタートさせ、リーグ・アンで4シーズンを過ごした後、スペインのバルセロナに移籍した。バルセロナで華々しいスタートを切り、ルイス・エンリケ監督の下でレギュラーとして活躍し、2017年から2019年にかけてのラ・リーガ連覇を含む数々のタイトルを獲得した。この時期には、フランス代表として2018年ワールドカップ優勝も果たし、キャリアの絶頂期を迎えていた。

しかし、すぐに膝のケガに悩まされ、クラブと代表での出場機会が制限されるように。最終的に、ウムティティは2023年に契約を双方合意で解消しフランスに戻り、リールに加入したが、慢性的なケガのためにキャリアは短く終わり、今年9月に当時31歳にして引退を発表した。

現在DAZNの解説者として活躍するウムティティは、「ワールドカップ後、自分の状態を正確に把握し、治療について正しい決断をするために時間を取りたいと思った」と古巣へ思いを語った。

「クラブ側と必ずしも意見が一致したわけではなかったため、他の専門医を探して、それぞれの意見を聞いた。ほとんどの専門家は手術の必要はないと言った。最終的に、バルセロナは私の選択、私の希望に耳を傾けてくれた。でも、みんなには心から敬意を払っているのに、内部で起きた出来事を必ずしも評価してくれなかった人たちもいたんだ。リハビリを一緒にやっていないからといって、あなたを愛していないわけではない。ただ、あなたが提案してくれたことがうまくいかなかったから、別の道を選んだだけなんだ。でも結局、あの瞬間から亀裂が生まれ、人々は必ずしも真実ではないことを言い始め、私にすべての責任を押し付け始めた。私にとって一番大切なことは、復帰することだったんだ」

さらに、ウムティティは精神面の苦悩を付け加えた。

「振り返ってみると、精神的にかなり、かなり、かなり影響を受けていた。おそらく、うつ病の発作のせいだろう。家から出ることさえできなかった。周りの人は何も知らなかった。『とにかく、彼がソーシャルメディアに何も投稿しないということは、何もしていないということだ』と思われていたんだ。しかし、私はとても一生懸命練習していた。1日に2、3回のトレーニングをこなし、準備コースにも通っていた…自分が何をしていたのか信じられないほどだった。生活もまともになく、友達にも会えなかった。報道されたことをすべて読んだ時、心の中でこう思ったよ。『どうして私のことをそんな風に思うんだろう？私はそんな人間じゃない。お金が私のモチベーションじゃない。ただサッカーがしたかっただけなのに』ってね」