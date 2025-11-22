UFCファイトナイト・カタールのテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

総合格闘技団体UFCのイベント、「UFCファイトナイト・カタール」が日本時間の11月23日(日)に開催される。

本記事では、「UFCファイトナイト・カタール」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

UFCファイトナイト・カタール｜放送/配信予定

UFCファイトナイト・カタールは、日本時間2025年11月23日(日)にカタール・ドーハのABHAアリーナで開催。日本から出場の堀口恭司が、タギル・ウランべコフと対戦する。

プレリムが日本時間11月23日(日)0時開始予定。メインカードは午前3時スタート予定となっている。

UFCファイトナイト・カタールは、「U-NEXT」でライブ配信される。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。また、ネット『UFCファイトパス』でもUFCが視聴可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムに登録しなければ見られない。

UFCファイトナイト・カタール｜対戦カード・階級

メインカード

階級 対戦カード ライト級 アルマン・ツァルキャン（アルメニア） vs ダン・フッカー（ニュージーランド） ウェルター級 ベラル・ムハメド（パレスチナ） vs イアン・マシャド・ガリー（アイルランド） ライトヘビー級 ヴォルカン・オーズデミア（スイス） vs アロンゾ・メニフィールド（アメリカ合衆国） ウェルター級 ジャック・ハーマンソン（ノルウェー） vs ムフトベク・オロルバイ（キルギス） ヘビー級 セルゲイ・スピバック（モルドバ） vs シャミル・ガジエフ（バーレーン） フライ級 アレックス・ペレス（アメリカ合衆国） vs アスー・アルマバエフ（カザフスタン）

プレリム

階級 対戦カード フェザー級 ボグダン・グラッド（オーストリア） vs ルーク・ライリー ライトヘビー級 アブドゥルラフマン・ヤヒャエフ vs ハファエル・セフケイラ（ブラジル） フライ級 タギル・ウランベコフ（ロシア） vs 堀口恭司（日本） バンタム級 ベクザト・アルマハン（カザフスタン） vs アレクサンドレ・トプリア（ジョージア） ミドル級 イスマイル・ナウルディエフ（モロッコ） vs ライアン・ローダー（アメリカ合衆国） ライト級 ヌルーロ・アリエフ（タジキスタン） vs シェム・ロック ウェルター級 ニコラス・ダルビー（デンマーク） vs サイギド・イザガフマエフ ヘビー級 マレク・ブイウォ vs デンゼル・フリーマン

UFCファイトナイト・カタール｜おすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・カタールは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

