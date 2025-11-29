CLで完敗のバルセロナ、批判向けられるもフリックは「外部の専門家は私たちがどうプレーしたいか理解していない」

バルセロナのハンジ・フリック監督が批判に向けて返答している。『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

バルセロナはミッドウィークのチャンピオンズリーグでチェルシーに0-3と完敗。試合後、フリック監督は今後数週間で「別のバルサ」が見られるだろうと述べ、チームの将来に楽観的な見通しを示した。今季もフリック監督の高いオフサイドライン設定は批判を浴びているが、指揮官は同じメッセージを繰り返した。

「負けて3失点すると、良い試合ではなかったとか、私たちが見たいバルサではなかったと言うのは簡単だ。しかし、私が明確にしておきたいのは、外部の専門家たちは、私たちがどのようにプレーしたいのか全く理解していないということだ。そして、私たちが望むプレーに必要なこと、ハイラインについては言わないが、私たちがプレスをかけるために何が必要なのかということ。私たちはプレスをかけたい。それは4人のディフェンダーだけでなく、中盤、そして通常はプレスを仕掛けるフォワード陣にも言えることなんだ」

「選手たちに求めているのは、全員がプレスをかけられること。最終的に守備陣に責任が押し付けられるように見えるが、それはフェアではない。これは私が明確にしておきたい。全員が効果的にプレスをかけなければ、問題が生じる。この点をはっきりと認識してほしい」

さらに、フリックは楽観的な見方の動機がトレーニングにあると主張した。

「楽観的だと言ったのは、良いプレーもあったからだ。しかし、改善すべき点もいくつかある。特に攻撃、特にプレスをかける際の精度向上だ。最終的には、トレーニングで見てきた通り、非常に集中力があり、質の高いプレーができていると思う。選手たちは非常に集中力があり、質の高いプレーができている」