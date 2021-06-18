サッカーU-24日本代表｜東京五輪(オリンピック)のメンバー発表はいつ？
日本サッカー協会（JFA）は6月14日、東京オリンピックに臨むU-24日本代表（サッカー日本男子代表）のメンバー発表スケジュールを発表した。
本記事では、U-24日本代表の東京五輪メンバー発表日程を紹介する。
目次
U-24日本代表｜東京五輪メンバー発表はいつ？
東京五輪本大会に臨むU-24日本代表のメンバー発表は、2021年6月22日（火）14:00からオンラインで行われる。
22日に発表されるメンバーは、7月12日ならびに17日に開催するキリンチャレンジカップ2021（U-24ホンジュラス戦、U-24スペイン戦）にも出場する。
U-24日本代表｜直近の招集メンバーリスト(6月試合)
6月の強化試合（6/3 日本A代表戦、6/5 U-24ガーナ戦、6/12 ジャマイカ戦）に向けて招集されたメンバー一覧。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
谷晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
菅原由勢（AZ／オランダ）
橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア） ※6/9 負傷のため離脱
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
瀬古歩夢（セレッソ大阪）※6/9 追加招集
MF
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘薫（川崎フロンターレ）
堂安律（ビーレフェルト／ドイツ）
田中碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※
FW
前田大然（横浜F・マリノス）
田川亨介（FC東京）
林大地（サガン鳥栖）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
※＝オーバーエイジ枠
U-24日本代表｜今後の強化試合予定
|試合日
|大会
|対戦カード
|会場
|7/12(月)19:30
|キリンチャレンジカップ2021
|U-24日本 vs U-24ホンジュラス
|ヨドコウ桜スタジアム
|7/17(土)19:20
|キリンチャレンジカップ2021
|U-24日本 vs U-24スペイン
|ノエビアスタジアム神戸
U-24日本代表｜東京五輪の日程
|試合日
|節
|対戦カード
|会場
|7/22(木)20:00
|グループA第1節
|U-24日本 vs U-24南アフリカ
|東京スタジアム
|7/25(日)20:00
|グループA第2節
|U-24日本 vs U-24メキシコ
|埼玉スタジアム2002
|7/28(水)20:30
|グループA第3節
|U-24フランス vs U-24日本
|横浜国際総合競技場
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