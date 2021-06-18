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サッカーU-24日本代表｜東京五輪(オリンピック)のメンバー発表はいつ？

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(C)Kenichi Arai
【サッカーU24日本代表 最新情報】東京オリンピック(五輪)に臨むU-24日本代表のメンバー発表日程・詳細について紹介。

日本サッカー協会（JFA）は6月14日、東京オリンピックに臨むU-24日本代表（サッカー日本男子代表）のメンバー発表スケジュールを発表した。

本記事では、U-24日本代表の東京五輪メンバー発表日程を紹介する。

目次

  1. U-24日本代表｜東京五輪メンバー発表はいつ？
  2. U-24日本代表｜直近の招集メンバーリスト(6月試合)
  3. U-24日本代表｜今後の強化試合予定
  4. U-24日本代表｜東京五輪の日程

U-24日本代表｜東京五輪メンバー発表はいつ？

東京五輪本大会に臨むU-24日本代表のメンバー発表は、2021年6月22日（火）14:00からオンラインで行われる。

22日に発表されるメンバーは、7月12日ならびに17日に開催するキリンチャレンジカップ2021（U-24ホンジュラス戦、U-24スペイン戦）にも出場する。

U-24日本代表｜直近の招集メンバーリスト(6月試合)

6月の強化試合（6/3 日本A代表戦、6/5 U-24ガーナ戦、6/12 ジャマイカ戦）に向けて招集されたメンバー一覧。

GK

大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
谷晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）

DF

町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
菅原由勢（AZ／オランダ）
橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア） ※6/9 負傷のため離脱
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
瀬古歩夢（セレッソ大阪）※6/9 追加招集

MF

板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘薫（川崎フロンターレ）
堂安律（ビーレフェルト／ドイツ） 
田中碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※

FW

前田大然（横浜F・マリノス）
田川亨介（FC東京）
林大地（サガン鳥栖）
上田綺世（鹿島アントラーズ）

※＝オーバーエイジ枠

U-24日本代表｜今後の強化試合予定

試合日 大会 対戦カード 会場
7/12(月)19:30 キリンチャレンジカップ2021 U-24日本 vs U-24ホンジュラス ヨドコウ桜スタジアム
7/17(土)19:20 キリンチャレンジカップ2021 U-24日本 vs U-24スペイン ノエビアスタジアム神戸

U-24日本代表｜東京五輪の日程

試合日 対戦カード 会場
7/22(木)20:00 グループA第1節 U-24日本 vs U-24南アフリカ 東京スタジアム
7/25(日)20:00 グループA第2節 U-24日本 vs U-24メキシコ 埼玉スタジアム2002
7/28(水)20:30 グループA第3節 U-24フランス vs U-24日本 横浜国際総合競技場

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