堤聖也が、2025年12月17日(水)の「U-NEXT BOXING.4」でWBA世界バンタム級タイトルマッチに臨む。

本記事では、堤聖也の次戦の日程・対戦相手・中継予定・視聴方法を紹介する。

堤聖也の次戦はいつ？対戦相手は？

堤聖也は2025年12月17日(水)、WBA世界バンタム級タイトルマッチでノニト・ドネアとの対戦を予定。試合は、両国国技館(東京都墨田区)で行われる「U-NEXT BOXING.4」のメインイベントに据えられている。

ドネアは、元世界5階級王者の強豪。直近では、2025年6月14日に行われたWBA世界バンタム級暫定王座決定戦で、アンドレス・カンポスを負傷判定による3-0で撃破している。プロ戦績は51試合43勝(29KO)8敗と圧倒的な経験値を誇る。

堤聖也vsドネアの中継日時

堤聖也vsドネアなどが行われる「U-NEXT BOXING.4」は、ネット『U-NEXT』が全試合を独占ライブ配信。大会の配信は、12月17日(水)17:30に開演が予定されている。見逃し配信期間は、見逃し配信準備完了次第～1月16日(金)23:59だ。

番組名：U-NEXT BOXING.4 トリプル世界タイトルマッチ

配信日時：12月17日(水)17:15 配信開始｜17:30 開演予定

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第～1月16日(金)23:59

チャンネル：U-NEXTで全試合独占ライブ配信

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

堤聖也vsドネアのおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。