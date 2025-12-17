USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は17日、2025年12月17日（水）より、23歳以下であればお得に欧州サッカーを楽しめる「サッカーパックU23年齢割」を提供開始することを発表した。U-NEXTの新たなMVNOサービス「U-NEXT MOBILE」加入者が対象となり、「サッカーパック（月額2,600円）」と「U-NEXT MOBILE（月額1,800円）」を同時に契約いただくと700円引きの月額3,700円で楽しめる。

■以下リリースより

U-NEXTは2024年、「プレミアリーグ（イングランド1部）」との7年間にわたるパートナーシップ契約を機に「 サッカーパック」の提供を開始し、「ラ・リーガ（スペイン1部）」とともに世界最高峰の熱戦の模様をお届けしてまいりました。

欧州サッカーの中でも、プレミアリーグは若年層からの支持が非常に高く、ゆえに、料金を理由にまだまだ加入をためらっているファンが多かったことも事実です。そこでこの度、そうした若年層のファンが気兼ねなく楽しめるよう、23歳以下限定の新たなパックを導入いたします。

なお、月額プランも契約いただいた場合は、「月額プラン＋サッカーパック＋U-NEXT MOBILE」で月額5,889円となります。毎月の継続ポイント1,200円分をご活用いただけば、実質4,689円でご利用いただけます。

新たに「サッカーパック」を契約いただく場合は、お申し込み画面でプランを選択いただけます。また、すでに「サッカーパック」を契約済みの方は、「アカウント・契約」＞「契約内容の確認・解約」の「プラン変更」よりお手続きください。

なお、その際は事前に「U-NEXT MOBILE」の契約が必要となりますのでご注意ください。

■「サッカーパックU23年齢割」概要

23歳以下の方限定で、「サッカーパック（月額2,600円）」と「U-NEXT MOBILE（月額1,800円）」の両方に加入いただくと、合計700円分割引（※）を適用いたします。

※U23年齢割として、サッカーパックの月額利用料2,600円から400円を値引き、セット割引として、U-NEXT MOBILEの月額基本料1,800円から300円を値引きします。詳しくはこちら（https://mobile.unext.jp/soccer-pack）をご確認ください。