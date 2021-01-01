オーバーエイジ枠として吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航が招集！U-24日本代表、6月活動のメンバー発表
日本サッカー協会（JFA）は20日、6月の国際親善試合に臨むU-24日本代表メンバーを発表した。
東京オリンピック世代の日本代表は2017年12月のチーム発足以来、母国開催の祭典に向けて強化を進めてきた。そして大会が間近に迫ってきた中、6月の代表活動に臨むメンバーを発表した。
今回の招集では、28日のミャンマー戦でフル代表に選出された久保建英や冨安健洋らも合流。国内組からは王者・川崎フロンターレで印象的なプレーを繰り返すMF三笘薫らが入った。
また注目のオーバーエイジ枠として、吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航のA代表主力3選手もU-24チームに招集されている。
U-24日本代表は今後、6月5日にベスト電器スタジアムでガーナ代表と対戦。12日には豊田スタジアムでジャマイカ代表と対戦する。
U-24日本代表メンバー
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
谷晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
菅原由勢（AZ／オランダ）
橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
MF
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘薫（川崎フロンターレ）
堂安律（ビーレフェルト／ドイツ）
田中碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※
FW
前田大然（横浜F・マリノス）
田川亨介（FC東京）
林大地（サガン鳥栖）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
※＝オーバーエイジ枠