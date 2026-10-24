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2026年プロ野球日本シリーズで、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、DeNA対ソフトバンクの地上波テレビ中継、TVer配信の有無、視聴方法を紹介する。

DeNA対ソフトバンクの地上波テレビ中継はある？

日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波『TBS系列』が第1～3戦・第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を全国生中継する。

10月24日(土)の第1戦は18:30、25日(日)の第2戦は18:00プレイボール予定となっている。

また、衛星放送『NHK BS』では第2戦・第3戦を生中継する。

試合 開催日時 地上波 衛星放送 第1戦 10/24(土)

18:30 TBS系列 ― 第2戦 10/25(日)

18:00 TBS系列 NHK BS 第3戦 10/27(火)

18:00 TBS系列 NHK BS 第4戦 10/28(水)

18:00 日本テレビ系列 - 第5戦 10/29(木)

18:00 テレビ朝日系列 - 第6戦 10/31(土)

18:30 TBS系列 - 第7戦 11/1(日)

18:00 TBS系列 -

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。

DeNA対ソフトバンクのTVer無料配信はある？

結論として、DeNA対ソフトバンクはネット『TVer』で第1戦から第7戦まで全試合無料ライブ配信される。

第1戦は10月24日(土)18:20から、第2戦は10月25日(日)17:45から配信開始予定となっている。

なお、TVerの日本シリーズ中継はスマートフォン・タブレット・PCで視聴可能。テレビアプリやChromecastではライブ配信を視聴できない。

DeNA対ソフトバンクの中継局一覧

日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波『TBS系列』『日本テレビ系列』『テレビ朝日系列』、衛星放送『NHK BS』に加え、『U-NEXT』『Hulu』『ABEMA』『TVer』などで視聴できる。

『U-NEXT』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦をライブ配信。31日間無料トライアルを利用でき、CMなしの完全ノーカット配信で視聴可能だ。

日本シリーズ2026の中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継試合 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 第1～3戦・第6・7戦 Hulu ネット 第4戦 ABEMA ネット 第5戦 TBS系列 地上波 第1～3戦・第6・7戦 日本テレビ系列 地上波 第4戦 テレビ朝日系列 地上波 第5戦 NHK BS 衛星放送 第2・3戦 TVer ネット 日本シリーズ全試合

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。