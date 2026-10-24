2026年プロ野球日本シリーズで、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。
本記事では、DeNA対ソフトバンクの地上波テレビ中継、TVer配信の有無、視聴方法を紹介する。
DeNA対ソフトバンクの地上波テレビ中継はある？
日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波『TBS系列』が第1～3戦・第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を全国生中継する。
10月24日(土)の第1戦は18:30、25日(日)の第2戦は18:00プレイボール予定となっている。
また、衛星放送『NHK BS』では第2戦・第3戦を生中継する。
試合
開催日時
地上波
衛星放送
第1戦
10/24(土)
TBS系列
―
第2戦
10/25(日)
TBS系列
NHK BS
第3戦
10/27(火)
TBS系列
NHK BS
第4戦
10/28(水)
日本テレビ系列
-
第5戦
10/29(木)
テレビ朝日系列
-
第6戦
10/31(土)
TBS系列
-
第7戦
11/1(日)
TBS系列
-
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。
DeNA対ソフトバンクのTVer無料配信はある？
結論として、DeNA対ソフトバンクはネット『TVer』で第1戦から第7戦まで全試合無料ライブ配信される。
第1戦は10月24日(土)18:20から、第2戦は10月25日(日)17:45から配信開始予定となっている。
なお、TVerの日本シリーズ中継はスマートフォン・タブレット・PCで視聴可能。テレビアプリやChromecastではライブ配信を視聴できない。
DeNA対ソフトバンクの中継局一覧
日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波『TBS系列』『日本テレビ系列』『テレビ朝日系列』、衛星放送『NHK BS』に加え、『U-NEXT』『Hulu』『ABEMA』『TVer』などで視聴できる。
『U-NEXT』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦をライブ配信。31日間無料トライアルを利用でき、CMなしの完全ノーカット配信で視聴可能だ。
日本シリーズ2026の中継局は以下の通り。
チャンネル
形態
中継試合
U-NEXT
ネット
第1～3戦・第6・7戦
ネット
第4戦
ネット
第5戦
TBS系列
地上波
第1～3戦・第6・7戦
日本テレビ系列
地上波
第4戦
テレビ朝日系列
地上波
第5戦
NHK BS
衛星放送
第2・3戦
TVer
ネット
日本シリーズ全試合
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。