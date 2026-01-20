「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」の準決勝で、U-23日本代表vsU-23韓国代表が行われる。

本記事では、日本vs韓国の地上波テレビ中継、ネット無料配信の有無を紹介する。

日本vs韓国の試合日程は？

準決勝の日本vs韓国は、日本時間2026年1月20日(火)20:30にキックオフを予定。準々決勝では、日本はヨルダンに1-1(PK:4-2)、韓国はオーストラリアに2-1で勝利していた。なお、この試合に勝利したチームは、ベトナムvs中国の勝者と決勝で激突する。

日本vs韓国の地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？

結論から言えば、日本vs韓国は地上波各局およびTVerで中継されず、日本国内から無料で視聴する手段は存在しない。23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定している。

ラウンド：準決勝

対戦カード：U-23日本代表 vs U-23韓国代表

試合日程：2026年1月20日(火)

キックオフ：20:30(日本時間)

会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)

中継：DAZN

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

『DAZN』を視聴する場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。