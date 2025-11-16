交代時に不満げな様子見せたベリンガムにトゥヘル監督「事態を大きくしたくない」

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督がMFジュード・ベリンガムに言及した。

イングランドは16日、ワールドカップ欧州予選最終節でアルバニアと対戦。ハリー・ケインの2得点で2-0と勝利し、予選を無失点で全勝を達成している。トゥヘル監督は『ITV』でこのように振り返った。

「素晴らしい試合だった。素晴らしい。セルビア戦は難しかったし、今日も難しく、感情的な試合だった。我々は完全に試合をコントロールしていたが、突然コントロールを失い、難しい瞬間を乗り越え、このような雰囲気を乗り越えてセットプレーでゴールを決め、試合をスタートさせた。素晴らしいプレーと質の高い試合だった。誰もが満足しており、勝利に十分値する結果だった」

また、この試合ではベリンガムが交代時に不満げな様子を見せていたが、指揮官は「確かに彼は気に入らなかっただろうが、誰も気に入らないだろう。だが、それが現実だ」と話した。

「ジュードはイエローカードも出ていたが、2点目が入る前に私が判断した。この決定は有効だ。彼が不満を抱いていたのは分かった。これ以上事態を大きくしたくない。ある程度、ジュードのような競争心が強すぎる選手は、決してそれを好まないだろう。私たちはお互いの基準、レベル、コミットメント、そして尊敬を大切にしている。誰かが手を振ったからといって、我々の決断を変えるつもりはない」

さらに、ベリンガムがチームワークに賛同していないのではないかという質問に対し、 トゥヘルは「それは悪い印象だ。チームワークの問題だ。我々がキャンプでやったことは、すべてチームワークの問題だ」と答えた。

「それから確認しないといけない。ゴールは嬉しかった。モーガン・ロジャースと少し話をしたが、みんなで一緒に喜ぶだろうと確信していた。それは私たちが伝えたいイメージではない。全員が献身的に取り組んでおり、試合前であろうと試合中であろうと、厳しい決断を誰もが受け入れていると感じている」