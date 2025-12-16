直近リーグ戦7試合で1勝のみの大不振…トッテナムが指揮官フランク解任に踏み切る可能性は？

トッテナムがトーマス・フランク監督の解任に踏み切る可能性は低そうだ。

昨シーズンにトッテナムをヨーロッパリーグ優勝に導くも、プレミアリーグで大不振に陥ったアンジェ・ポステコグルー監督の後任に就いたフランク監督。シーズン序盤こそ、マンチェスター・シティを下したりと好調を維持していたが、現在チームは調子を落としている。

先週末には敵地で下位に沈むノッティンガム・フォレスト相手に0-3の完敗。多くの負傷者を抱えるものの、直近のリーグ戦7試合でわずかに1勝のみと厳しい状況が続いている。これを受け、フランク監督に対しての風当たりが強くなっており、一部サポーターがクラブに対して同指揮官の解任を求める声も上がっている。

それでも、イギリス『BBC』や『The Athletic』が報じたところによると、トッテナムが現段階でフランク監督を解任する可能性は低い様子。クラブ首脳陣が長期的なビジョンに影響を与えかねない決断を下すつもりはないと伝えられている。

ノッティンガム・フォレスト戦後にフランク監督が認めたように、トッテナムはこの頃「とてもひどいパフォーマンス」をしており、クラブ首脳陣は現状を評価。しかし、クラブはブレントフォードで確かな実績のある同指揮官を支持しており、このまま指揮の継続を望んでいるようだ。