ノースロンドンダービーで完敗のトッテナム指揮官、"極めて悪いパフォーマンス"に対して「ファンに謝罪することしかできない」

トッテナムのトーマス・フランク監督は、完敗を喫したアーセナル戦後に落胆をあらわにした。

23日に行われたプレミアリーグ第12節でトッテナムは敵地でアーセナルとのノースロンドンダービーに臨んだ。36分に先制点を許したトッテナムは、その後も失点を重ねて46分までに3点のビハインドを背負う。55分にはリシャルリソンのロングシュートで1点を返すも、その後も得点を許したトッテナムは1-4でアーセナルに敗れた。

アーセナルに4失点を喫した上に、ゴール期待値（xG）は今シーズンのプレミアリーグ最低となる0.07と宿敵に完敗した後、フランク監督はイギリス『スカイスポーツ』で「極めて悪いパフォーマンスの後にここでインタビューを受けることは極めて苦しい。ここに来る前に我々が意図していたものとは完全に真逆になった。このパフォーマンスに対して我々はファンに謝罪することしかできない」と話し、試合を振り返った。

「ショートパスでプレーする場面でも、ロングボールでプレーする場面でも、彼らのほうが上手くやっていて、我々はそこから抜け出せなかったし、デュエルで勝てなかった。2-0や3-0がそれを表していた。悪いパフォーマンスで、我々は試合に負けた」

また、ゴール期待値が示すようにチャンスを作り出せない現状について問われたフランク監督は「これは我々が継続して取り組んでいるテーマだ。今日やチェルシー戦は良くなかった。取り組み続けないといけない。相手との成熟度の差はとても明らかだった。それでも、マンチェスター・シティ戦やPSG戦のように競争力があることを示した。しかし、今日は悪かったし、十分な出来ではなかった」と自身の考えを口にした。