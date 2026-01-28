トッテナムFWランダル・コロ・ムアニは、交通事故に遭ったようだ。

28日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で、フランクフルトと敵地で対戦するトッテナム。そしてフランス代表FWコロ・ムアニも、チームメイトとともに前日27日に飛行機で現地入りする予定だった。

しかし、コロ・ムアニは空港に向かう道中で交通事故に遭った模様。同選手は、別の車で空港に向かっていたウィルソン・オドベールとともに、車体の前方が破損した黒のフェラーリの傍らに立ち尽くしている画像がソーシャルメディア上に出回っている。この事故により、両選手は他のチームメイトよりも遅れてドイツに到着したと伝えられている。

心配されるコロ・ムアニの状態について、トーマス・フランク監督は前日会見で「この事故の関係者全員が大丈夫だ」と話し、事故の状況などを説明した。

「タイヤがパンクしただけなので、2人は少し遅れているが、今夜遅くには到着する予定だ。2人とも無事だよ。空港へ向かう途中で起きたことだ。私の理解では、何も問題はない。まだ彼らとは直接話していないが、最初に入ってきた連絡では大丈夫と言うことだった。彼らは後ほど出発する予定で、2人とも明日の試合に出場可能だと考えている」

なお、28日に対戦するフランクフルトはコロ・ムアニにとっての古巣。2022年から1シーズン在籍して日本代表の鎌田大地や長谷部誠氏らとプレーしている。