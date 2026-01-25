5試合勝利なしで逆風強まるトッテナム。“解任チャント”も指揮官は「改善を認めてくれるはず」

トッテナムのトーマス・フランク監督に逆風が吹いている。

トッテナムは24日、プレミアリーグ第23節でバーンリーと対戦。降格圏に沈むチームを相手に、辛くも終了間際のゴールで追いつきドローに終わっている。5試合勝利なしでサポーターからはフランク監督への解任チャントも響き、チームへの逆風は強まっている。

そんな中、指揮官は『スカイスポーツ』で「まず第一に、試合中ずっと遠征してチームを応援してくれた彼らに感謝したい」と話す。

「特に前半の改善は、彼らも認めてくれるはずだ。我々はもっと目立っていられたはずだし、そうすべきだった。しかし、彼らは最後まで走り続け、戦い続けるチームの意志の強さと気質も認めている。とにかく進み続ける必要がある。多くのことを正しくやっているが、我々にとってそう簡単には落ちないのは間違いない」

元トッテナムDFマイケル・ドーソン氏は「周囲から厳しい監視を受けるのは大変なことだが、我々はそれ以上のことを予想していた」と話し、指揮官についてこのように語った。

「これからは厳しい試合が続く中、サッカーの試合に勝つことが大事になるが、今日のパフォーマンスはポジティブだ。彼らは明らかにフランクを解雇したくない。監督は選手たちが彼のためにプレーしているかどうかをみるだろうが、前半のパフォーマンスを見る限り、特に前半は確かにそうだった。パフォーマンスははるかに素晴らしかった。彼らがまだサッカーの試合に勝っていないのは分かっているし、フランクはすぐに勝利をもたらさなければならない。さもないと毎週のように監視されることになるだろう」