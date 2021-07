【東京オリンピック(五輪)最新情報】U-24日本代表、なでしこジャパン(日本女子代表)がメダルを目指す東京五輪だが、新型コロナウイルスの影響で多くの試合が無観客で行われる。

東京五輪の組織委員会は9日に公式会見を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県で開催される競技を無観客で行うことを発表した。

日本政府は、東京都への緊急事態宣言を7月12日から8月22日まで発出することを決定。これを受け、首都圏会場での東京五輪が無観客で開催されることで、国際オリンピック委員会(IOC)、国際パラリンピック委員会(IPC)、東京2020組織委員会、東京都、国による五者協議の合意がなされた。

男子サッカー競技においては、U-24日本代表はグループステージでは22日の南アフリカ代表戦が東京スタジアム、25日のメキシコ代表戦が埼玉スタジアム2002、28日のフランス代表戦が横浜国際総合競技場で行われるため、いずれも無観客開催。決勝も横浜国際総合競技場で行われる予定となっている。

一方のなでしこジャパンは、27日のチリ女子代表戦が宮城スタジアムで行われるため、有観客が予定。21日のカナダ女子代表戦、24日のイギリス女子代表戦はいずれも札幌ドームで行われるが、21時を超えるセッションのため観客動員は検討中だ。決勝戦はオリンピックスタジアム(国立競技場)で行われるため、無観客が決定している。

サッカー競技の開催地における観客制限、男女の日本代表が試合をする可能性がある会場は以下の通り。

■観客制限

無観客 :東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 有観客・収容定員50%以内で1万人 :北海道、宮城県、福島県、静岡県

:北海道、宮城県、福島県、静岡県 学校連携観戦チケット限定:茨城県

■21時以降の競技

無観客 :茨城県

:茨城県 観客動員検討中 :北海道

:北海道 観戦可能:宮城県

■U-24日本代表(グループA)

・7月22日(木)

20:00 日本 vs 南アフリカ(東京スタジアム)

※無観客

・7月25日(日)

20:00 日本 vs メキシコ(埼玉スタジアム2002)

※無観客

・7月28日(水)

20:30 フランス vs 日本(横浜国際総合競技場)

※無観客

・7月31日(土)

18:00 [準々決勝]A組1位 vs B組2位(茨城カシマスタジアム)

※学校連携観戦チケット限定

20:00 [準々決勝]B組1位 vs A組2位(横浜国際総合競技場)

※無観客

・8月3日(火)

17:00 [準決勝](茨城カシマスタジアム)

※学校連携観戦チケット限定

20:00 [準決勝](埼玉スタジアム2002)

※無観客

・8月6日(金)

20:00 [3位決定戦](埼玉スタジアム2002)

※無観客

・8月7日(土)

20:30 [決勝](横浜国際総合競技場)

※無観客

■なでしこジャパン(グループE)

・7月21日(水)

19:30 日本 vs カナダ(札幌ドーム)

※21時を超えるセッションのため観客動員検討中

・7月24日(土)

19:30 日本 vs イギリス(札幌ドーム)

※21時を超えるセッションのため観客動員検討中

・7月27日(火)

20:00 チリ vs 日本(宮城スタジアム)

※有観客

・7月30日(金)

17:00 [準々決勝]E組2位 vs F組2位(宮城スタジアム)

※有観客

18:00 [準々決勝]E組1位 vs ForG組3位(茨城カシマスタジアム)

※学校連携観戦チケット限定

19:00 [準々決勝]G組1位 vs EorF組3位(埼玉スタジアム2002)

※無観客

・8月2日(月)

17:00 [準決勝](茨城カシマスタジアム)

※学校連携観戦チケット限定

20:00 [準決勝](横浜国際総合競技場)

※無観客

・8月5日(木)

17:00 [3位決定戦](茨城カシマスタジアム)

※学校連携観戦チケット限定

・8月6日(金)

11:00 [決勝](オリンピックスタジアム)

※無観客