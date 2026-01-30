THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセの配信予定・視聴方法

THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセが、2月1日(日)に開催される。

本記事では、「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」の視聴方法を紹介する。

「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」｜概要

阿部隼大、堀内結流、星野晴海、小田惟真、田倉暉久、松本勇輝、鈴木志音による男性純情派7人組ボーイズグループ、THE SUPER FRUIT。2022年に「チグハグ」でCDデビューした彼らは瞬く間にSNSで拡散され、同年「TikTok流行語大賞2022」を受賞する快挙を遂げた。2025年9月には「まにまに」でメジャーデビューを果たし、同年11月、グループ最大規模となる幕張メッセでのワンマンライブ「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」を開催。

イベント：THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ

開催日：2025年11月23日(日)

会場：千葉・幕張メッセ（展示ホール8）

大成功に終わった公演はU-NEXTで独占ライブ配信される。

「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」｜放送・配信

THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセは、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。

公演終了後には、2026年2月15日(日)まで見逃し配信も行われる。

U-NEXTの視聴方法

「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

