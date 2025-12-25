このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAIリヤド・シーズン『ナイト・オブ・ザ・サムライ』 PR事務局
【12月27日】寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアはLemino独占配信！PPVは事前購入がお得
Yuta Tokuma

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアのテレビ放送・ネット配信予定

【ボクシング世界タイトルマッチ】IBF世界スーパーフライ級 タイトルマッチ・寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

Lemino PPVで独占配信

Lemino

【12月27日】井上尚弥vsアラン・ピカソはLemino PPVで独占配信

中谷潤人、寺地拳四朗らも登場！豪華なカードが実現

PPVは事前購入がお得！

井上尚弥vsアラン・ピカソ

PPVは事前購入がお得！

今すぐ視聴

12月27日に行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で、寺地拳四朗がIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む。

【12月27日】寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアはLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

本記事では、IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ、寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシア｜開催日程

IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチの寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアは12月27日、サウジアラビア・リヤドでレオバルド・クインタナ(メキシコ) と対戦。同試合はボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の1試合として実施される。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本時間12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催される。当日は5試合が予定されており、寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアは3試合目に実施。当日は18:00に第1試合から開始予定となっている。

試合順タイトル対戦カード
第5試合
メインイベント		4団体世界スーパーバンタム級
タイトルマッチ		井上尚弥(大橋) vs アラン・ピカソ(メキシコ)
第4試合WBA世界スーパーバンタム級
暫定王座決定戦		中谷潤人(M.T) vs セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)
第3試合IBF世界スーパーフライ級
タイトルマッチ		寺地拳四朗(B.M.B) vs ウィリバリド・ガルシア(メキシコ)
第2試合スーパーライト級
8回戦		今永虎雅(大橋) vs アルマンド・マルティネス(キューバ)
第1試合WBA世界スーパーフェザー級
暫定王座決定戦		堤麗斗(志成) vs レオバルド・クインタナ(メキシコ)

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。

【12月27日】寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアはLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシア｜放送/配信予定

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアが行われる「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、映像配信サービス『Lemino』でライブ配信される、地上波やBS、民放各局による放送予定はなく、他の大手配信プラットフォームでも中継は行われない。

Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTなどでも配信予定はなく、日本国内からライブで観戦するにはLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)が必要になる。チケット料金は事前購入で4,950円(税込)、当日は5,500円(税込)。生中継に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信も付属するため、当日視聴できない人でも安心して購入できる仕組みになっている。

Leminoプレミアムの加入は必須ではないが、登録しておくと過去配信戦やドキュメンタリーが見放題で楽しめる。初回31日間無料のトライアルも用意されており、試合前のチェックにも活用しやすい。また、プレミアム会員ならPPV購入時にdポイント1,000ポイントが進呈され、実質的な負担を抑えられる点もメリットだ。

さらに、NTTドコモの対象料金プラン(ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど)を利用している場合は、Lemino内で自動的に該当PPVが「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴可能となる。対象プランに加入しているユーザーはチェックしておきたい。

イベント自体の配信は、日本時間12月27日(土)19:00頃からスタート予定。ただし、サウジアラビアとの時差により、井上vsピカソのメインイベントは27日深夜〜28日(日)未明(00:00～01:00頃)の試合開始になる見込みだ。長丁場となるため、安定したネット環境は事前に整えておきたい。

チケット種類料金(税込)購入期限備考
事前チケット4,950円12/26(金)23:59まで生配信＋見逃し配信付き
当日チケット5,500円12/27(土)イベント開始まで生配信＋見逃し配信付き
見逃し配信PPV購入者は無料～2026/1/3(土)23:59期間内は何度でも視聴可能
対象ドコモユーザー0円自動で「購入済」表示ドコモMAX/ポイ活MAXなど
Leminoプレミアム月額990円初回31日間無料PPV購入でdポイント1,000pt付与

※配信スケジュールは変更される場合あり
※通信環境によっては高画質で視聴できない可能性あり

【12月27日】寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアはLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

Leminoプレミアムの31日間無料トライアル登録手順

lemino_premium_join_2025

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

【12月27日】寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアはLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0