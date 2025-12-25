12月27日に行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で、寺地拳四朗がIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む。

本記事では、IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ、寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシア｜開催日程

IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチの寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアは12月27日、サウジアラビア・リヤドでレオバルド・クインタナ(メキシコ) と対戦。同試合はボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の1試合として実施される。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本時間12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催される。当日は5試合が予定されており、寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアは3試合目に実施。当日は18:00に第1試合から開始予定となっている。

試合順 タイトル 対戦カード 第5試合

メインイベント 4団体世界スーパーバンタム級

タイトルマッチ 井上尚弥(大橋) vs アラン・ピカソ(メキシコ) 第4試合 WBA世界スーパーバンタム級

暫定王座決定戦 中谷潤人(M.T) vs セバスチャン・エルナンデス(メキシコ) 第3試合 IBF世界スーパーフライ級

タイトルマッチ 寺地拳四朗(B.M.B) vs ウィリバリド・ガルシア(メキシコ) 第2試合 スーパーライト級

8回戦 今永虎雅(大橋) vs アルマンド・マルティネス(キューバ) 第1試合 WBA世界スーパーフェザー級

暫定王座決定戦 堤麗斗(志成) vs レオバルド・クインタナ(メキシコ)

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシア｜放送/配信予定

寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアが行われる「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、映像配信サービス『Lemino』でライブ配信される、地上波やBS、民放各局による放送予定はなく、他の大手配信プラットフォームでも中継は行われない。

Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTなどでも配信予定はなく、日本国内からライブで観戦するにはLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)が必要になる。チケット料金は事前購入で4,950円(税込)、当日は5,500円(税込)。生中継に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信も付属するため、当日視聴できない人でも安心して購入できる仕組みになっている。

Leminoプレミアムの加入は必須ではないが、登録しておくと過去配信戦やドキュメンタリーが見放題で楽しめる。初回31日間無料のトライアルも用意されており、試合前のチェックにも活用しやすい。また、プレミアム会員ならPPV購入時にdポイント1,000ポイントが進呈され、実質的な負担を抑えられる点もメリットだ。

さらに、NTTドコモの対象料金プラン(ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど)を利用している場合は、Lemino内で自動的に該当PPVが「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴可能となる。対象プランに加入しているユーザーはチェックしておきたい。

イベント自体の配信は、日本時間12月27日(土)19:00頃からスタート予定。ただし、サウジアラビアとの時差により、井上vsピカソのメインイベントは27日深夜〜28日(日)未明(00:00～01:00頃)の試合開始になる見込みだ。長丁場となるため、安定したネット環境は事前に整えておきたい。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 期間内は何度でも視聴可能 対象ドコモユーザー 0円 自動で「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど Leminoプレミアム 月額990円 初回31日間無料 PPV購入でdポイント1,000pt付与

※配信スケジュールは変更される場合あり

※通信環境によっては高画質で視聴できない可能性あり

Leminoプレミアムの31日間無料トライアル登録手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

