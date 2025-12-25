12月27日に行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で、寺地拳四朗がIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む。
本記事では、IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ、寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシア｜開催日程
IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチの寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアは12月27日、サウジアラビア・リヤドでレオバルド・クインタナ(メキシコ) と対戦。同試合はボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の1試合として実施される。
「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本時間12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催される。当日は5試合が予定されており、寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアは3試合目に実施。当日は18:00に第1試合から開始予定となっている。
|試合順
|タイトル
|対戦カード
|第5試合
メインイベント
|4団体世界スーパーバンタム級
タイトルマッチ
|井上尚弥(大橋) vs アラン・ピカソ(メキシコ)
|第4試合
|WBA世界スーパーバンタム級
暫定王座決定戦
|中谷潤人(M.T) vs セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)
|第3試合
|IBF世界スーパーフライ級
タイトルマッチ
|寺地拳四朗(B.M.B) vs ウィリバリド・ガルシア(メキシコ)
|第2試合
|スーパーライト級
8回戦
|今永虎雅(大橋) vs アルマンド・マルティネス(キューバ)
|第1試合
|WBA世界スーパーフェザー級
暫定王座決定戦
|堤麗斗(志成) vs レオバルド・クインタナ(メキシコ)
※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。
寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシア｜放送/配信予定
寺地拳四朗vsウィリバルド・ガルシアが行われる「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、映像配信サービス『Lemino』でライブ配信される、地上波やBS、民放各局による放送予定はなく、他の大手配信プラットフォームでも中継は行われない。
Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTなどでも配信予定はなく、日本国内からライブで観戦するにはLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)が必要になる。チケット料金は事前購入で4,950円(税込)、当日は5,500円(税込)。生中継に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信も付属するため、当日視聴できない人でも安心して購入できる仕組みになっている。
Leminoプレミアムの加入は必須ではないが、登録しておくと過去配信戦やドキュメンタリーが見放題で楽しめる。初回31日間無料のトライアルも用意されており、試合前のチェックにも活用しやすい。また、プレミアム会員ならPPV購入時にdポイント1,000ポイントが進呈され、実質的な負担を抑えられる点もメリットだ。
さらに、NTTドコモの対象料金プラン(ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど)を利用している場合は、Lemino内で自動的に該当PPVが「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴可能となる。対象プランに加入しているユーザーはチェックしておきたい。
イベント自体の配信は、日本時間12月27日(土)19:00頃からスタート予定。ただし、サウジアラビアとの時差により、井上vsピカソのメインイベントは27日深夜〜28日(日)未明(00:00～01:00頃)の試合開始になる見込みだ。長丁場となるため、安定したネット環境は事前に整えておきたい。
|チケット種類
|料金(税込)
|購入期限
|備考
|事前チケット
|4,950円
|12/26(金)23:59まで
|生配信＋見逃し配信付き
|当日チケット
|5,500円
|12/27(土)イベント開始まで
|生配信＋見逃し配信付き
|見逃し配信
|PPV購入者は無料
|～2026/1/3(土)23:59
|期間内は何度でも視聴可能
|対象ドコモユーザー
|0円
|自動で「購入済」表示
|ドコモMAX/ポイ活MAXなど
|Leminoプレミアム
|月額990円
|初回31日間無料
|PPV購入でdポイント1,000pt付与
※配信スケジュールは変更される場合あり
※通信環境によっては高画質で視聴できない可能性あり
Leminoプレミアムの31日間無料トライアル登録手順
【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順(2)】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。