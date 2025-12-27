井上尚弥と中谷潤人が出場！リヤドシーズン12月の視聴方法

スポーツの祭典「リヤド・シーズン」が主催するボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」が、サウジアラビア・リヤドで12月27日に開催される。

本記事では、井上尚弥と中谷潤人が出場する「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の視聴方法を紹介する。

リヤド・シーズン12月イベントの概要

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、12月27日(土)にサウジアラビアの首都・リヤドで開催されるボクシングイベント。

スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥が、アラン・ピカソ(メキシコ)とのとの防衛戦に臨む。さらにバンタム級WBC・IBF統一王者・中谷潤人が、 セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）と対戦する。

両選手はプロキャリアで無敗を誇っており、各階級で世界王者に君臨。2026年には中谷がスーパーバンタム級に階級を上げ、井上との対戦が期待されている。

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、井上と中谷がともに出場。世界も注目するイベントだ。

実施試合

井上尚弥（大橋） vs アラン・ピカソ（メキシコ）

中谷潤人 （M.T）vs セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）

寺地拳四朗（B.M.B） vs ウィリバリド・ガルシア・ペレス（メキシコ） ※試合中止

今永虎雅 （大橋）vs エリドソン・ガルシア（ドミニカ）

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）

堤駿斗（志成）vs ジェームズ・ディケンズ（英国） ※試合中止

リヤド・シーズン12月の視聴方法

中谷潤人や井上尚弥が出場する「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで開催される大型ボクシングイベントだ。日本国内では、映像配信サービス『Lemino』がPPVで独占生配信を行う。

地上波、BS、CSでのテレビ放送はなく、Amazon Prime Video、WOWOW、U-NEXTなど他の配信サービスでの中継予定もない。ただし、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)に限り、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの有料会員専用ページ・プレイヤーから視聴することが可能となっている。

一方、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でPPVの購入・視聴はできない。この場合はLeminoで直接PPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

PPV料金は事前購入が4,950円(税込)、試合当日の購入は5,500円(税込)。生配信に加え、2026年1月3日(土)23:59まで視聴可能な見逃し配信がセットとなる。

PPVはLeminoプレミアムへ加入していなくても購入可能。プレミアム会員であれば、井上尚弥の過去の世界戦や関連特集コンテンツも視聴でき、試合前後のチェックにも活用できる。初回31日間は無料で利用できる。

また、NTTドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を契約している場合は、対象PPVがLemino内で自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 視聴期限内は何度でも再生可能 対象ドコモユーザー 0円 自動的に「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど

※開始時間・内容は変更となる可能性あり

※利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質とならない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。