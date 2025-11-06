The Best FIFAアウォーズ2025の各賞候補者が決定！ 男子最優秀選手候補にデンベレやヤマル、エンバペら

国際サッカー連盟（FIFA）は6日、The Best FIFAフットボールアウォーズ2025の各賞受賞候補者を発表した。

FIFAが主催し、クラブと代表チームで活躍した選手、監督を表彰するThe Best FIFAフットボールアウォーズ。男女最優秀選手、男女最優秀GK、男女最優秀監督の候補者が6日に発表された。

男子最優秀選手の部門では2025年バロンドールに輝いたウスマン・デンベレをはじめ、チャンピオンズリーグを含む3冠を達成したパリ・サンジェルマン（PSG）からアクラフ・ハキミやヴィティーニャら4選手が候補に入った。また、バロンドールで2位だったバルセロナの18歳ラミン・ヤマルもノミネートされている。一方で昨年の受賞者であるレアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールは落選した。

また、男子最優秀監督の部門ではPSGを3冠に導いたルイス・エンリケ監督をはじめ、FIFAクラブワールドカップを制したチェルシーのエンツォ・マレスカ監督、元日本代表指揮官でメキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督が候補入りしている。

男子最優秀GK部門では、昨季のPSGで3冠に貢献し、今季からマンチェスター・シティでプレーするジャンルイジ・ドンナルンマやインテルで活躍するヤン・ゾマーら8選手がノミネートされた。

なお、The Best FIFAフットボールアウォーズの受賞者は、ジャーナリスト、各代表チームの主将とコーチ、そしてファンによる投票で決定する。ファン投票は11月28日まで受け付けられており、各部門の受賞者は2026年初旬に予定する授賞式で発表される。

男子最優秀選手、男子最優秀監督、男子最優秀GKの候補者は以下の通り。

■男子最優秀選手

ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

アクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）

ハリー・ケイン（イングランド／バイエルン・ミュンヘン）

キリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリー）

ヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

コール・パーマー（イングランド／チェルシー）

ペドリ（スペイン／バルセロナ）

ハフィーニャ（ブラジル／バルセロナ）

モハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）

ヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

■男子最優秀監督

ハビエル・アギーレ（メキシコ代表）

ミケル・アルテタ（アーセナル）

ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）

ハンジ・フリック（バルセロナ）

エンツォ・マレスカ（チェルシー）

ロベルト・マルティネス（ポルトガル代表）

アルネ・スロット（リヴァプール）

■男子最優秀GK

アリソン・ベッカー（ブラジル／リヴァプール）

ティボー・クルトワ（ベルギー／レアル・マドリー）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）

エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

マヌエル・ノイアー（ドイツ／バイエルン・ミュンヘン）

ダビド・ラヤ（スペイン／アーセナル）

ヤン・ゾマー（スイス／インテル）

ヴォイチェフ・シュチェスニー（ポーランド／バルセロナ）