FIFA男子ベストイレブンが決定！3冠達成PSGからデンベレやヴィティーニャら最多6選手が選出

2025年のThe Best FIFA男子イレブンが決定した。

国際サッカー連盟（FIFA）の年間授賞式、The Best FIFAフットボール・アウォーズ2025が16日に開催。男女の年間最優秀選手賞や最優秀監督賞、最優秀GK賞、プスカシュ賞やマルタ賞が発表される中、男子年間ベストイレブンとなる、The Best FIFA男子イレブンが発表された。

これは事前にノミネートされた選手の中から、選考委員会とファン投票により決定するベストイレブン。2025年のベストイレブンには、年間最優秀選手賞を受賞したウスマン・デンベレや年間最優秀GK賞を受賞したジャンルイジ・ドンナルンマら、昨シーズンにパリ・サンジェルマン（PSG）で活躍した6選手が選出。また、FIFAクラブワールドカップを制したチェルシーからコール・パーマーが選ばれている。

その他、レアル・マドリーのジュード・ベリンガムとバルセロナのラミン・ヤマルの2選手は昨年に続き2年連続での男子イレブン入りとなった。

2025年のThe BEST FIFA男子イレブンは以下の通り。

▼GK

ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）

▼DF

アクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）

ウィリアン・パチョ（エクアドル／パリ・サンジェルマン）

フィルジル・ファン・ダイク（オランダ／リヴァプール）

ヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

▼MF

コール・パーマー（イングランド／チェルシー）

ヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

ペドリ（スペイン／バルセロナ）

ジュード・ベリンガム（イングランド／レアル・マドリー）

▼FW

ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）