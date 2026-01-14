TGX SERIESはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・日本人出場者は？

世界初のハイブリッドeスポーツ型プロゴルフツアー『TGX SERIES powered by Full Swing』が1月9日に開幕した。

本記事では「TGX SERIES」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「TGX SERIES」とは？

『TGX SERIES』は、テクノロジー、エンターテインメント、スポーツカルチャーを融合させた、世界初のハイブリッド・ゴルフリーグ。アメリカ発の最先端シミュレーター「FULL SWING インドアシミュレーター」を使用し、全国6地域のチームが年間チャンピオンの座をかけて競い合う。

『TGX SERIES』は各地を転戦するツアー形式。また、世界を代表するトッププレーヤーである松山英樹選手、アダム・スコット選手が参画している。

出場予定選手

TOKYO STARS：河本結、臼井麗香、菅沼菜々

OSAKA NOISE：金田久美子、安田祐香、尾関彩美悠

HOKKAIDO & TOHOKU NORTHERN ICE：岩田寛、小平智、木戸愛

CHUBU GUARDIANS：小木曽喬、與語優奈、清本美波

※対戦カードは当日発表。残り2チームは第2戦以降に出場予定

試合形式

4チームによるトーナメント戦形式

準決勝

3位決定戦

決勝

※出場チームは順位に応じてポイントを獲得 1位：4ポイント、2位：3ポイント、3位：2ポイント、4位：1ポイント

マッチプレー形式

1～3番ホール：シングルス

4～5番ホール：ダブルス（フォアサム）

「TGX SERIES」の配信は？

「TGX SERIES」は1月9日(金)に開幕。 「U-NEXT」でライブ配信される。

配信概要

『TGX SERIES powered by Full Swing』

配信開始日：2026年1月9日（金）18:00

「TGX SERIES」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「TGX SERIES」 は『U-NEXT』で配信される。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。