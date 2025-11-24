那須川天心vs井上拓真はどこで見れる？試合視聴方法まとめ

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真が11月24日に行われる。
本記事では那須川天心vs井上拓真の視聴方法を紹介する。
那須川天心vs井上拓真｜テレビ放送・ネット配信予定
WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。
「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で17時から独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。
- 大会名：Prime Video Boxing 14
- 開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00
- メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真
- 会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
Prime Video Boxing 14の対戦カード
|対戦カード
|タイトル
|那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋）
|WBC世界バンタム級王座決定戦
|中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ）
|IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
|坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ）
|スーパーフライ級10回戦
|増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ）
|バンタム級10回戦
那須川天心vs井上拓真戦｜視聴方法
Amazon
「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。