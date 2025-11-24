那須川天心vs井上拓真はどこで見れる？試合視聴方法まとめ

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真が11月24日に行われる。

本記事では那須川天心vs井上拓真の視聴方法を紹介する。

那須川天心vs井上拓真｜テレビ放送・ネット配信予定

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。

「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で17時から独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。

大会名：Prime Video Boxing 14

開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00

メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

Prime Video Boxing 14の対戦カード

対戦カード タイトル 那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋） WBC世界バンタム級王座決定戦 中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ） IBF世界フェザー級挑戦者決定戦 坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ） スーパーフライ級10回戦 増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ） バンタム級10回戦

那須川天心vs井上拓真戦｜視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

