那須川天心vs井上拓真はプライムビデオ独占配信！
Yuta Tokuma

那須川天心vs井上拓真はどこで見れる？試合視聴方法まとめ

【ボクシング世界戦】WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真の視聴方法を紹介。

那須川天心vs井上拓真は11/24(月・振替)開催！

Amazonプライムビデオで独占ライブ配信

世界王座戦・那須川天心vs井上拓真は11/24(月・振替)開催！

Amazonプライムビデオ

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真が11月24日に行われる。

【11/24】那須川天心vs井上拓真はAmazonプライムビデオ独占ライブ配信！

本記事では那須川天心vs井上拓真の視聴方法を紹介する。

那須川天心vs井上拓真｜テレビ放送・ネット配信予定

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。

「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で17時から独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。

  • 大会名：Prime Video Boxing 14
  • 開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00
  • メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真
  • 会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

Prime Video Boxing 14の対戦カード

対戦カードタイトル
那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋）WBC世界バンタム級王座決定戦
中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ）IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ）スーパーフライ級10回戦
増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ）バンタム級10回戦

【11/24】那須川天心vs井上拓真はAmazonプライムビデオ独占ライブ配信！無料体験で見られる30日間無料体験で視聴

那須川天心vs井上拓真戦｜視聴方法

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

  1. 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
  2. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
  3. お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
  4. 続行ボタンを押して会員登録完了！

【11/24】那須川天心vs井上拓真はAmazonプライムビデオ独占ライブ配信！無料体験で見られる30日間無料体験で視聴

