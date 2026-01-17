浅野拓磨、マジョルカでの序列が低下…2試合連続でベンチ入りも出場機会なし。チームはムリチの初ハットでビルバオに3-2勝利

17日のラ・リーガ第20節、マジョルカは本拠地ソン・モッシュでのアトレティック・クルブ戦を3-2で制した。日本人FW浅野拓磨は2試合連続で出場機会がなかった。



2連敗で降格圏に近づいているマジョルカ。強豪アトレティックをソン・モッシュに迎えたこの試合では、開始5分に先制点を獲得した。カウンターから流れるような連係を見せ、最後はムリチがネットを揺らした。

しかし、アトレティックもすかさず反撃。失点からのリスタート直後、ウナイ・ゴメスが左足のシュートを決め切り、スコアをタイに戻す。

マジョルカは37分、ビビアンのハンドによってPKを獲得し、キッカーのムリチがこの試合2点目を記録する。だがアトレティックも食い下がると、44分にニコが強烈なシュートを決めて同点で試合を折り返した。

後半、マジョルカは67分、ジュリのハンドによって再びPKを獲得。キッカーのムリチが冷静にシュートを決め、ラ・リーガ1部で初となるハットトリックを達成した。アトレティックは抗議したグルセタがレッドカードで退場となり、マジョルカは数的に優位に立っている。



マジョルカは1点リードのまま試合を終え、4試合ぶりの勝利で順位を13位まで上げた。なお浅野は前節ラージョ戦に引き続き出場機会がなく、チーム内での序列が下がっていることを感じさせている。ワールドカップに臨む日本代表に招集される上で、逆境に襲われている。