武尊vsピューリックのテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法・PPV情報まとめ

11月「ONE173」の舞台で、前回の雪辱を果たすべく武尊が再びリングに上がる。

本記事では、武尊vsピューリックのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

武尊vsピューリックの試合日程は？

武尊がついに再起のリングへ戻ってくる。舞台となるのは、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催されるビッグイベント『ONE173:スーパーボンVS野杁』。メインイベント級のカードが並ぶ豪華大会の中で、武尊とデニス・ピューリックの一戦は第12試合として組まれている。

大会自体は13:00開始(開場11:30予定)。5～7つの世界タイトルマッチが並ぶ超豪華ラインナップの中で、武尊クラスのスターが“前半戦”に登場するという異例の組み合わせは、今大会の層の厚さを象徴している。

試合形式はフライ級キックボクシング(3分3R)。日本のエースが再び走り出す瞬間は、11月16日、有明アリーナで訪れる。

大会名:『ONE173:スーパーボンVS野杁』

開催日:2025年11月16日(日)

会場:東京・有明アリーナ

対戦カード:武尊(teamVASILEUS/日本)vsデニス・ピューリック(カナダ/ボスニア・ヘルツェゴビナ)

試合形式:フライ級キックボクシング(3分3R)

試合順:第12試合

大会開始時間:13:00(開場11:30予定)

武尊vsピューリックのテレビ放送/ネット配信予定は？

武尊vsピューリックが行われる『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、U-NEXTが大会全試合をPPV方式で単独ライブ配信する。テレビ放送やABEMAなど他の動画サービスでは取り扱いがなく、試合を視聴するにはU-NEXTでPPVチケットを購入する必要がある。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00のオープニングからフィナーレまでを予定。大会に合わせて事前番組が12:00からスタートし、実況は日本語版と英語版を切り替えられるマルチチャンネル方式に対応している。見逃し視聴は大会終了後から準備が整い次第公開され、12月15日(月)23:59まで視聴可能だ。

PPVは、前売り・当日・アーカイブの3種が用意されており、U-NEXT会員なら毎月もらえる1,200ポイントを使用して購入費用を抑えられる。初めて登録したユーザーは600ポイントの付与もあり、さらにお得に利用できる。

各チケットの価格と販売期間は以下の通り。

武尊vsピューリックのお得な視聴方法

武尊vsピューリックが行われる「ONE173」はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。