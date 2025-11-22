久保建英の左足首はもう問題なし？ソシエダ指揮官「日本代表活動は役に立ったはず」

レアル・ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は、日本代表MF久保建英のコンディションについて語っている。

今季もラ・リーガ10試合に出場して1ゴールを記録し、ソシエダの攻撃陣を牽引している久保。しかし左足首に問題を抱えており、10月のインターナショナルウィーク後の2試合は欠場を強いられていた。それでも11月頭に復帰して2試合に出場すると、同月にも日本代表として2試合に先発出場。2アシストを記録してチームに復帰している。

そんな24歳MFのコンディションについて、フランシスコ監督が会見で言及。良い状態で戻ってきたと明かしている。

「代表チームでも2試合に出場し、素晴らしいコンディションで帰ってきたね。（足首の問題を抱えていた）1カ月半を経て、リズムを取り戻すことに役立ったはずだ。彼はモチベーションとエネルギーに満ち溢れていて、明日に向けて準備万端だよ」

22日のラ・リーガ第13節で、敵地でのオサスナ戦に挑むソシエダ。しかし今季は厳し戦いが続いており、ここまで勝ち点13で14位と低迷。また、アウェーでは7カ月も勝利から見放されている。フランシスコ監督は、今回のオサスナ戦をキッカケにしたいと意気込んだ。

「この試合に挑むにあたって何よりも、ようやくアウェーで勝利を掴んでチーム全員がどこでも勝てると確信できるようにしたい。最近は勝利を予感したが、結果として実現できなかった。非常に難しい戦いになることは理解しているが、我々には戦うためのリソースがあり、勝利を掴めると信じている」