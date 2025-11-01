卓球 WTTチャンピオンズ 2025年大会日程・放送予定・日本人出場選手まとめ

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)まで開催される。
本記事では、卓球WTTチャンピオンズ 2025年の大会日程、放送予定、日本人出場選手について紹介する。
卓球 WTTチャンピオンズ2025年の大会日程は？
2025年のWTTチャンピオンズは、年間で6大会の開催が予定されている。出場できるのは世界ランキング上位32名の男女シングルス選手のみという超エリート大会で、「グランドスマッシュ」「WTTファイナルズ」に次ぐグレードを持つ。トップ選手同士による激戦が世界各地で繰り広げられる。
開幕戦は3月に中国・重慶でスタートし、4月の仁川(韓国)を経て、夏には日本・横浜でも開催された。秋以降はマカオ、モンペリエ(フランス)、フランクフルト(ドイツ)と続き、シーズン終盤まで熱戦が続く。
各大会では、勝者が獲得するランキングポイントも大きく、WTTファイナルズ出場を目指す選手にとって重要な位置付けとなる。世界ランキング上位勢に加え、新星選手の台頭にも注目が集まる。
|開催時期
|大会名
|開催地
|2025年3月11日(火)～3月16日(日)
|WTTチャンピオンズ重慶2025
|中国・重慶
|2025年4月1日(火)～4月6日(日)
|WTTチャンピオンズ仁川2025
|韓国・仁川
|2025年8月7日(木)～8月11日(月・祝)
|WTTチャンピオンズ横浜2025
|日本・横浜(神奈川県)
|2025年9月9日(火)～9月14日(日)
|WTTチャンピオンズマカオ2025
|中国・マカオ
|2025年10月28日(火)～11月2日(日)
|WTTチャンピオンズモンペリエ2025
|フランス・モンペリエ
|2025年11月4日(火)～11月9日(日)
|WTTチャンピオンズフランクフルト2025
|ドイツ・フランクフルト
卓球 WTTチャンピオンズ2025に出場する日本人選手は？
WTTチャンピオンズは、男女シングルスの世界ランキング上位32名のみが出場できる国際大会。2025年シーズンも、世界のトッププレーヤーが集う舞台に日本勢が多数名を連ねている。各大会では、張本智和や早田ひなを筆頭に、日本代表の主力選手が次々と出場を果たし、シーズンを通じて上位進出を狙う。
開幕戦の重慶大会から日本開催の横浜大会まで、日本の男子選手は張本智和、戸上隼輔、松島輝空、篠塚大登、宇田幸矢といった精鋭が名を連ね、女子では早田ひな、張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、橋本帆乃香が各地で活躍。特に8月の横浜大会は国内初開催となり、男女合わせて10名の代表選手が出場した注目の大会となった。
|大会名
|開催期間
|開催地
|日本人出場選手
|WTTチャンピオンズ重慶2025
|3月11日(火)～3月16日(日)
|中国・重慶
|張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、宇田幸矢、早田ひな、張本美和、大藤沙月、伊藤美誠
|WTTチャンピオンズ仁川2025
|4月1日(火)～4月6日(日)
|韓国・仁川
|張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、宇田幸矢、松島輝空、早田ひな、張本美和、大藤沙月、伊藤美誠
|WTTチャンピオンズ横浜2025
|8月7日(木)～8月11日(月・祝)
|日本・横浜(神奈川県)
|張本智和、松島輝空、戸上隼輔、篠塚大登、宇田幸矢、張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひな、橋本帆乃香
|WTTチャンピオンズマカオ2025
|9月9日(火)～9月14日(日)
|中国・マカオ
|張本智和、松島輝空、篠塚大登、戸上隼輔、張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひな
|WTTチャンピオンズモンペリエ2025
|10月28日(火)～11月2日(日)
|フランス・モンペリエ
|張本智和、松島輝空、篠塚大登、宇田幸矢、張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、橋本帆乃香、早田ひな
|WTTチャンピオンズフランクフルト2025
|11月4日(火)～11月9日(日)
|ドイツ・フランクフルト
|張本智和、戸上隼輔、松島輝空、篠塚大登、張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひな
卓球 WTTチャンピオンズ2025の放送/配信予定は？
2025年シーズンのWTTチャンピオンズは、テレビ東京系列とU-NEXTを中心に放送・配信が行われる。特にU-NEXTは、2028年まで続くWTTとの長期契約に基づき、卓球の国際大会を年間を通じてライブ配信しており、日本人選手の試合を中心に独占配信を展開している。
テレビ東京は2025年から2028年までの4年間、WTT(ワールドテーブルテニス)との大型放送契約を締結。これにより、グランドスマッシュ、チャンピオンズ、スターコンテンダー、コンテンダー、ファイナルズといった全シリーズの放送権を保有している。テレビ放送に加え、「テレビ東京 卓球チャンネル(YouTube）」でも大会ハイライトや日本人選手の試合が公開され、国内ファンに向けた配信環境が整備された。
U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっており、Fire TVやPlayStationなどを通じてテレビでも高画質で楽しめる。特に日本選手の登場試合は独占生配信となるケースも多く、ファンにとっては欠かせない視聴手段だ。
|大会名(開催地)
|開催期間
|ライブ配信
|テレビ放送(BS/地上波)
|WTTチャンピオンズモンペリエ2025(フランス)
|10月28日(火)～11月2日(日)
|U-NEXT
YouTube「テレ東卓球チャンネル」
|BSテレ東:
11月2日(日)深夜1時55分～
|WTTチャンピオンズフランクフルト2025(ドイツ)
|11月4日(火)～11月9日(日)
|U-NEXT
|未定
卓球 WTTチャンピオンズ の視聴方法
前述のとおり、WTTチャンピオンズはネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください