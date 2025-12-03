このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tabeeko-dobutsu-the-movieU-NEXT
Yuta Tokuma

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』はどこで見れる？配信視聴方法

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の放送配信予定・視聴方法を紹介。

たべっ子どうぶつ THE MOVIEをレンタル視聴！

U-NEXT

U-NEXT会員なら「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」をレンタル・購入視聴

31日間無料トライアルでお得に視聴

U-NEXTでレンタル視聴

レンタル視聴

今すぐU-NEXTに登録

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」が映画された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』をU-NEXTでレンタル視聴今すぐ視聴

本記事では映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の放送・配信予定などを紹介する。

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜概要

ロングセラーおかし「たべっ子どうぶつ」が、フル3DCGアニメーションで映画化された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。笑いと感動が交錯する、家族で楽しめる癒し系エンターテインメント作品となっている。

 映画は5月1日に全国330館以上で公開され、親子連れを中心に高い支持を獲得。「見た目以上に泣ける」「キャラクターの個性が愛おしい」とSNSでも好評を博し、ロングランヒットを記録した。

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』をU-NEXTでレンタル視聴今すぐ視聴

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜放送予定

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、U-NEXTで11月28日より独占配信されている。

作品情報：『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

【スタッフ】

  • 監督：竹清仁
  • 脚本：池田テツヒロ
  • 音楽・音楽監督：羽柴吟（the 13th tailor）
  • プロデューサー：須藤孝太郎
  • クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖

【キャスト】

  • らいおんくん：松田元太
  • ぞうくん：水上恒司
  • ぺがさすちゃん：髙石あかり
  • さるくん：藤森慎吾
  • かばちゃん：蒼井翔太
  • うさぎちゃん：小澤亜李
  • ねこちゃん：水瀬いのり
  • きりんちゃん：東山奈央
  • わにくん：立木文彦
  • ひよこちゃん：間宮くるみ
  • ペロ：大野りりあな
  • ゴッチャン：関智一
  • マッカロン教授：大塚明夫
  • キングゴットン：大塚芳忠

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』をU-NEXTでレンタル視聴今すぐ視聴

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜視聴方法

前述の通り、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』はU-NEXTでレンタル配信されている。U-NEXTの会員であればレンタル可能。レンタル期間は購入から2日間で、価格は399円だ。

放送・配信予定

  • レンタル：399円（税込）／2日間　

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』をU-NEXTでレンタル視聴今すぐ視聴

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。

0