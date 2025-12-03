映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』はどこで見れる？配信視聴方法

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」が映画された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。

本記事では映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の放送・配信予定などを紹介する。

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜概要

ロングセラーおかし「たべっ子どうぶつ」が、フル3DCGアニメーションで映画化された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。笑いと感動が交錯する、家族で楽しめる癒し系エンターテインメント作品となっている。

映画は5月1日に全国330館以上で公開され、親子連れを中心に高い支持を獲得。「見た目以上に泣ける」「キャラクターの個性が愛おしい」とSNSでも好評を博し、ロングランヒットを記録した。

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜放送予定

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、U-NEXTで11月28日より独占配信されている。

作品情報：『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

【スタッフ】

監督：竹清仁

脚本：池田テツヒロ

音楽・音楽監督：羽柴吟（the 13th tailor）

プロデューサー：須藤孝太郎

クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖

【キャスト】

らいおんくん：松田元太

ぞうくん：水上恒司

ぺがさすちゃん：髙石あかり

さるくん：藤森慎吾

かばちゃん：蒼井翔太

うさぎちゃん：小澤亜李

ねこちゃん：水瀬いのり

きりんちゃん：東山奈央

わにくん：立木文彦

ひよこちゃん：間宮くるみ

ペロ：大野りりあな

ゴッチャン：関智一

マッカロン教授：大塚明夫

キングゴットン：大塚芳忠

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜視聴方法

前述の通り、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』はU-NEXTでレンタル配信されている。U-NEXTの会員であればレンタル可能。レンタル期間は購入から2日間で、価格は399円だ。

放送・配信予定

レンタル：399円（税込）／2日間

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。