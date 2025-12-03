映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』はどこで見れる？配信視聴方法

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」が映画された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。
本記事では映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の放送・配信予定などを紹介する。
映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜概要
ロングセラーおかし「たべっ子どうぶつ」が、フル3DCGアニメーションで映画化された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。笑いと感動が交錯する、家族で楽しめる癒し系エンターテインメント作品となっている。
映画は5月1日に全国330館以上で公開され、親子連れを中心に高い支持を獲得。「見た目以上に泣ける」「キャラクターの個性が愛おしい」とSNSでも好評を博し、ロングランヒットを記録した。
映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜放送予定
映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、U-NEXTで11月28日より独占配信されている。
作品情報：『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』
【スタッフ】
- 監督：竹清仁
- 脚本：池田テツヒロ
- 音楽・音楽監督：羽柴吟（the 13th tailor）
- プロデューサー：須藤孝太郎
- クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖
【キャスト】
- らいおんくん：松田元太
- ぞうくん：水上恒司
- ぺがさすちゃん：髙石あかり
- さるくん：藤森慎吾
- かばちゃん：蒼井翔太
- うさぎちゃん：小澤亜李
- ねこちゃん：水瀬いのり
- きりんちゃん：東山奈央
- わにくん：立木文彦
- ひよこちゃん：間宮くるみ
- ペロ：大野りりあな
- ゴッチャン：関智一
- マッカロン教授：大塚明夫
- キングゴットン：大塚芳忠
映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』｜視聴方法
前述の通り、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』はU-NEXTでレンタル配信されている。U-NEXTの会員であればレンタル可能。レンタル期間は購入から2日間で、価格は399円だ。
放送・配信予定
- レンタル：399円（税込）／2日間
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。