ワールドカップ 欧州予選
team-logoスイス
Stade de Geneve
team-logoスウェーデン
GOAL

【11月16日】スイスvsスウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第5節、スイス代表対スウェーデン代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月16日(日)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、スイス代表とスウェーデン代表が対戦する。

本記事では、スイスvsスウェーデンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

スイスvsスウェーデン｜試合日程・キックオフ時間

スイスvsスウェーデンは、日本時間11月16日(日)にスイスのジュネーヴ州にある、スタッド・ドゥ・ジュネーヴで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第5節
  • 日時：2025年11月16日(日) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：スイス代表 vs スウェーデン代表
  • 会場：スタッド・ドゥ・ジュネーヴ

スイスvsスウェーデン｜放送・配信予定

W杯欧州予選のスイスvsスウェーデンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

スイスvsスウェーデンのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

スイスvsスウェーデン チーム情報

スイス vs スウェーデン スタメン

スイスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestSWE
1
グレゴール・コーベル
13
リカルド・ロドリゲス
5
マヌエル・アカンジ
4
ニコ・エルヴェディ
3
シルヴァン・ウィドマー
11
ダン・エンドイェ
22
ファビアン・リーダー
10
C
グラニト・ジャカ
17
ルーベン・バルガス
20
ミシェル・アエビシェール
7
ブレール・エンボロ
12
ヴィクトル・ヨハンソン
6
エミル・ホルム
8
ダニエル・スヴェンソン
4
C
イサク・ヒエン
2
G. Lagerbielke
21
アレクサンダーベルンハルトソン
11
アントニー・エランガ
16
イェスパー・カールストローム
18
ヤシン・アヤリ
19
マティアス・スバンバーグ
7
ベンジャミン・ニグレン

4-4-2

SWEAway team crest

SUI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ムラト・ヤキン

SWE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • グレアム・ポッター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SUI
-直近成績

ゴールを許す
13/0
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

SWE
-直近成績

ゴールを許す
6/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SUI

直近の 4 試合

SWE

1

Win

1

Draw

2

勝利

3

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
0/4
両チームが得点
1/4

順位表

0