コペンハーゲンの22歳DF鈴木淳之介がCL前日会見に選手代表で出席「サポーターに認められるのは嬉しいこと」

コペンハーゲンの日本代表DF鈴木淳之介がチャンピオンズリーグの前日会見に出席した。『コペンハーゲン・サンデーズ』が様子を伝えている。

鈴木は今夏に湘南ベルマーレからコペンハーゲンへと加入。本職とは異なる右サイドバックとしてレギュラーを獲得し、今季は公式戦9試合に出場する。直近のリーグ戦では初ゴールも挙げ、3-2の勝利に貢献した。

4日に控えるトッテナム戦の前日会見に出席した鈴木は自身の状況について「たくさんのサポーターに認められるのは嬉しいことなので、喜ばせられるようなプレーをしたいなと思っています」と話した。一方で、パフォーマンスに関しては改善を求めた。

「いい選手は自分のプレーで勝利に関わることができる。まだまだその水準には達していないので、勝ちに貢献できる選手になれればと思います」

チャンピオンズリーグでは3試合で1分け2敗となっているコペンハーゲン。鈴木は「順位的には苦しいですし、この試合を落とすと進めないと思うので大事な一戦になる。難しい相手ですけど、勝ち点を取ってコペンハーゲンに帰りたい」とコメントし、敵地での一戦を楽しみにした。

「こういうスタジアムでやれるのは夢だったので、これ以上の幸せはない。幸せを噛み締めながら集中してやりたいと思います」