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スーパーフォーミュラ2025 日程スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定・参戦ドライバー

全日本スーパーフォーミュラ選手権2025の大会日程や各チームのドライバー、放送・中継予定、視聴方法などを紹介。

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国内最高峰のフォーミュラレースシリーズ、全日本スーパーフォーミュラ選手権2025が3月7日に開幕する。

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本記事では、全日本スーパーフォーミュラ選手権2025の大会日程やドライバーズラインナップ、放送・配信日程などを紹介する。

スーパーフォーミュラ2025 大会日程

日時ラウンド会場放送・配信予定
3月7日(金)～9日(日)1-2鈴鹿サーキット
(三重県鈴鹿市)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
4月18日(金)～20日(日)3-4モビリティリゾートもてぎ
(栃木県茂木町)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
5月17日(土)～18日(日)5オートポリス
(大分県日田市)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
7月18日(金)～20日(日)6-7富士スピードウェイ
(静岡県小山町)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
8月9日(土)～10日(日)8スポーツランドSUGO
(宮城県村田町)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
10月10日(金)～12日(日)9-10富士スピードウェイ
(静岡県小山町)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
11月21日(金)～23日(日)11-12鈴鹿サーキット
(三重県鈴鹿市)		【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
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スーパーフォーミュラ2025 ドライバーズラインナップ

　
カーNo.ドライバーチーム
1坪井翔VANTELIN TEAM TOM'S
37サッシャ・フェネストラズVANTELIN TEAM TOM'S
3山下健太KONDO RACING
4ザック・オサリバンKONDO RACING
5牧野任祐DOCOMO TEAM DANDELION RACING
6太田格之進DOCOMO TEAM DANDELION RACING
7小林可夢偉Kids com Team KCMG
8福住仁嶺Kids com Team KCMG
10JujuHAZAMA ANDO Triple Tree Racing
12三宅淳詞ThreeBond Racing
14大嶋和也docomo business ROOKIE
15岩佐歩夢TEAM MUGEN
16野尻智紀TEAM MUGEN
19オリバー・ラスムッセンITOCHU ENEX TEAM IMPUL
20高星明誠ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
28小高一斗KDDI TGMGP TGR-DC
29平良響KDDI TGMGP TGR-DC
38阪口晴南VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING
39大湯都史樹SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING
50小出峻San-Ei Gen with B-Max
64佐藤蓮PONOS NAKAJIMA RACING
65イゴール・オオムラ・フラガPONOS NAKAJIMA RACING
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スーパーフォーミュラ2025 放送・配信予定

スーパーフォーミュラ2025は、衛星放送『J SPORTS』で予選と決勝が生放送で中継される。また、ネット『DAZN』、『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオ『J SPORTSチャンネル』、『FOD』、スーパーフォーミュラ公式アプリ『SFgo』ではフリー走行から決勝まで視聴可能だ。『ABEMA』では決勝のみを無料配信する。

以下に続く

【おすすめ配信局一覧】

放送・配信内容
【ネット】DMM×DAZNホーダイ フリー走行～決勝
【ネット】DAZN for docomo フリー走行～決勝
【テレビ】J SPORTS予選・決勝
【ネット】ABEMA決勝のみ無料配信
【ネット】J SPORTSオンデマンドフリー走行～決勝
【ネット】J SPORTSチャンネル(Amazon Prime Video) フリー走行～決勝
【ネット】FOD(Amazonチャンネル)フリー走行～決勝
公式アプリSFgoフリー走行～決勝
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スーパーフォーミュラ2025｜視聴方法

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また、2025年4月30日までの期間限定で「爆アゲセレクション ファミリー特典 キャンペーン」を実施。条件を満たせば最大3ヶ月毎月1,910ptが還元されるので、DAZN for docomoが実質2,290円(税込)とお得な価格で利用できる。

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