国内最高峰のフォーミュラレースシリーズ、全日本スーパーフォーミュラ選手権2025が3月7日に開幕する。
本記事では、全日本スーパーフォーミュラ選手権2025の大会日程やドライバーズラインナップ、放送・配信日程などを紹介する。
スーパーフォーミュラ2025 大会日程
|日時
|ラウンド
|会場
|放送・配信予定
|3月7日(金)～9日(日)
|1-2
|鈴鹿サーキット
(三重県鈴鹿市)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
|4月18日(金)～20日(日)
|3-4
|モビリティリゾートもてぎ
(栃木県茂木町)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
|5月17日(土)～18日(日)
|5
|オートポリス
(大分県日田市)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
|7月18日(金)～20日(日)
|6-7
|富士スピードウェイ
(静岡県小山町)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
|8月9日(土)～10日(日)
|8
|スポーツランドSUGO
(宮城県村田町)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
|10月10日(金)～12日(日)
|9-10
|富士スピードウェイ
(静岡県小山町)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
|11月21日(金)～23日(日)
|11-12
|鈴鹿サーキット
(三重県鈴鹿市)
|【テレビ】
J SPORTS
【ネット】
DAZN
J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
ABEMA
FOD
SFgo
スーパーフォーミュラ2025 ドライバーズラインナップ
|カーNo.
|ドライバー
|チーム
|1
|坪井翔
|VANTELIN TEAM TOM'S
|37
|サッシャ・フェネストラズ
|VANTELIN TEAM TOM'S
|3
|山下健太
|KONDO RACING
|4
|ザック・オサリバン
|KONDO RACING
|5
|牧野任祐
|DOCOMO TEAM DANDELION RACING
|6
|太田格之進
|DOCOMO TEAM DANDELION RACING
|7
|小林可夢偉
|Kids com Team KCMG
|8
|福住仁嶺
|Kids com Team KCMG
|10
|Juju
|HAZAMA ANDO Triple Tree Racing
|12
|三宅淳詞
|ThreeBond Racing
|14
|大嶋和也
|docomo business ROOKIE
|15
|岩佐歩夢
|TEAM MUGEN
|16
|野尻智紀
|TEAM MUGEN
|19
|オリバー・ラスムッセン
|ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
|20
|高星明誠
|ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
|28
|小高一斗
|KDDI TGMGP TGR-DC
|29
|平良響
|KDDI TGMGP TGR-DC
|38
|阪口晴南
|VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING
|39
|大湯都史樹
|SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING
|50
|小出峻
|San-Ei Gen with B-Max
|64
|佐藤蓮
|PONOS NAKAJIMA RACING
|65
|イゴール・オオムラ・フラガ
|PONOS NAKAJIMA RACING
スーパーフォーミュラ2025 放送・配信予定
スーパーフォーミュラ2025は、衛星放送『J SPORTS』で予選と決勝が生放送で中継される。また、ネット『DAZN』、『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオ『J SPORTSチャンネル』、『FOD』、スーパーフォーミュラ公式アプリ『SFgo』ではフリー走行から決勝まで視聴可能だ。『ABEMA』では決勝のみを無料配信する。
【おすすめ配信局一覧】
|放送・配信
|内容
|【ネット】DMM×DAZNホーダイ
|フリー走行～決勝
|【ネット】DAZN for docomo
|フリー走行～決勝
|【テレビ】J SPORTS
|予選・決勝
|【ネット】ABEMA
|決勝のみ無料配信
|【ネット】J SPORTSオンデマンド
|フリー走行～決勝
|【ネット】J SPORTSチャンネル(Amazon Prime Video)
|フリー走行～決勝
|【ネット】FOD(Amazonチャンネル)
|フリー走行～決勝
|公式アプリSFgo
|フリー走行～決勝
スーパーフォーミュラ2025｜視聴方法
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