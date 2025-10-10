スーパーフォーミュラ第9＆10戦富士の放送予定・日程・視聴方法

「2025スーパーフォーミュラ 第9＆10戦富士」が、10月11日(土)、12日(日)に行われる。

本記事では、「2025スーパーフォーミュラ第9＆10戦富士」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

2025スーパーフォーミュラ 第9＆10戦 日程

「2025スーパーフォーミュラ 富士」は日本時間10月11日(土)に第9戦、12日(日)に第10戦が開催される。フリー走行は10日に実施予定だ。

国内最高峰のレースである「スーパーフォーミュラ」の第8戦であり、国内のトップドライバーたちが日本一速いドライバーの座を争う。

2025スーパーフォーミュラ 第9＆10戦富士｜放送・配信予定

「2025スーパーフォーミュラ 第9＆10戦富士」は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、『DAZN』、『FOD』で中継・ライブ配信されるほか、「ABEMA」で決勝のみ無料ライブ配信される。

『J SPORTS』については、衛星放送『J SPORTS』では予選と決勝、ネット『J SPORTSオンデマンド』では予選と決勝だけでなくフリー走行まですべて視聴することができる。『DAZN』と『FOD』は全セッションをライブ配信予定だ。

また、『FOD』、『DAZN』、『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルからも視聴可能だが、『J SPORTSチャンネル』のみ14日間の無料体験期間が設けられている。

■スーパーフォーミュラ放送/配信日程

2025スーパーフォーミュラ 第9＆10戦富士 ｜無料視聴方法

前述の通り、「2025スーパーフォーミュラ 第9＆10戦富士」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間無料トライアルが利用可能となる。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

