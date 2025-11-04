サンダーランドMFジャカが「今季最高の契約」か…スタッツ面で圧倒、チームはトップ4争い

サンダーランドのMFグラニト・ジャカが今季最高の補強として注目を集めているようだ。

ジャカは今夏、レヴァークーゼンからサンダーランドへと加入。昇格組のサンダーランドの主将として存在感を見せ、3日のエヴァートン戦では得意の左足で同点ゴールも記録した。ジャカの加入後初ゴールによって、勝ち点1を加えたサンダーランドはトップ4を維持している。

元リヴァプールのジェイミー・キャラガー氏は『スカイスポーツ』でジャカについて「今季最高の補強だ。プレミアリーグでこれほどの影響力を持つ選手はいるだろうか？おそらくいないだろう」と絶賛した。

また、スタッツ面で見てもジャカはプレミアリーグで上位に。3アシストを記録しているが、彼より多くのアシストを記録している選手は3人しかいない（いずれも4アシスト）。チャンス創出数では11位タイで、セットプレーからのチャンス創出数は彼の9アシストを上回る選手はわずか2人しかいない。

フィールドプレーヤーの中では、ボーンマスのDFマルコス・セネージ（56）だけが、ジャカの52本より多くのロングパスを成功させている。また、パス数（552）、ペナルティエリア内へのボール数（56）、ボール奪取数（49）でトップ20位内にランクインしている。

サンダーランドのレジス・ル・ブリ監督は「このリーグには若い選手や新しい選手がたくさんいるので、彼は本当に重要な存在だ」と語った。

「彼らはコンディションを分かっていない。グラニトのような経験豊富な選手の存在は、我々にとって本当に重要だ。彼には得点力がある。こういう選手を獲得できて嬉しいよ。彼はサッカーをプレーしたいし、競争心も持ち合わせている。常に試合に意識を向け、自ら基準を打ち立ててくれる選手なんだ」