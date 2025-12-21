スキマスイッチ年末武道館ライブの配信予定・視聴方法

「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」の配信情報や視聴方法を紹介する。

「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」｜概要

スキマスイッチが毎年“12月22日”に日本武道館で開催している恒例ライブ「POPMAN'S Year-end Party!」の模様をU-NEXTで独占ライブ配信することが決定。誰もが楽しめる代表曲の数々に加え、普段のライブではなかなか聴けない曲も織り交ぜたセットリストとなっている。

また、U-NEXTでは2024年から2025年にかけて開催された全国ツアー「スキマスイッチ TOUR 2024-2025 “A museMentally”」やオフィスオーガスタのアーティストが集結したライブイベント「Augusta Camp」などのライブ映像も独占配信中。

「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」｜ネット配信予定

「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」はU-NEXTで見放題配信される。

配信概要

「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」

ライブ配信：12月22日（月）18:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～12月31日（水）23:59まで

「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”」 は『U-NEXT』で生配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。