チェルシー加入予定ストラスブールFWが出場停止処分…黒星は自身がプレーしなかったからなどの発言に対してクラブが怒りか

ストラスブールは、エマニュエル・エメガに出場停止処分を科した。

2023年夏からプレーするフランスのリーグ・アンに所属するストラスブールで活躍するエメガ。昨シーズンには公式戦29試合で14得点を挙げて上位争いを繰り広げたチームを支えていた。今シーズンも公式戦11試合ですでに7得点2アシストを記録する22歳のストライカーは、来夏にチェルシーに入団することも決定している。

ストラスブールの攻撃陣を牽引するエメガだが、この度クラブから処分を科された。クラブは声明の中で「今回の決定は、選手が最近クラブの価値観、期待、そして規則を尊重しなかったことを受けて下されたものだ。エマニュエルは、これまで常にピッチ上でクラブのために全力を尽くしてきた私たちの重要なチームメンバーだ。彼はこの試合（6日のトゥールーズ戦）後にチームへ復帰する」と伝えた。

ストラスブールの声明には、エメガへの処分決定に至った詳細は説明されていないが、フランス『RMC Sport』によると、11月の0-2で敗れたリール戦後のインタビューで不適切な発言があったことが原因であるとされている。同選手がインタビューの中で発した自分がプレーしなかったからストラスブールがモナコ戦やマルセイユ戦で敗れたといった発言がクラブの怒りを買ったと考えられている。

これを受け、エメガは自身のソーシャルメディアで「今週末にプレーできないというクラブの決定を受け入れ、理解している。僕は22歳で、間違いをするし、まだまだ多くのことを学ばないといけないと知っている。クラブを代表するためにピッチ内外でより良い振る舞いが必要であることを理解している」とつづり、以下に続けた。

「誰かを傷つける意図はなかった。19歳でこのクラブに加入してからすべてをささげてきた。このクラブでプレーすることに誇りを感じ、キャプテンマークを着用することに誇りを感じている。時々、僕の言葉は誤解されてしまう。でも、確かなことは、僕はストラスブールをリスペクトしているし、サポーターやチームメイト、クラブ全体をリスペクトしている」