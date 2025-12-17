スポルティングと契約満了に近づく守田英正にカタールから関心か…2クラブが獲得に向けてすでに接触したと報道

スポルティングCPの守田英正に対してカタールからの関心が届いているようだ。ポルトガル『Maisfutebol』が伝えた。

2021年冬に川崎フロンターレからサンタ・クララに加入してポルトガルに上陸した守田。同クラブで過ごした18カ月で評価を高めた同選手は、2022年夏にスポルティングに移籍する。すると、チームの主力として3シーズン余りをプレーし、リガ・ポルトガル連覇を成し遂げた。

そんな守田だが、現在去就に揺れている。スポルティングとの契約は今シーズン終了後に満了を迎える予定だが、契約延長に至らず、両者は契約延長を結ばないことで合意したと伝えられている。関係性に問題はないものの、退団が両者にとっての最善の選択肢であるとされる中、日本代表MFは来夏にフリーで退団することが濃厚だ。

契約期間が残り半年を切り、他クラブとの交渉が解禁される冬の移籍市場が間もなく開幕する中、『Maisfutebol』によると、現在カタールの2クラブが守田への関心を強めている様子。アル・ガラファとアル・ドゥハイルが来年1月の獲得に向けて動き出しており、日本代表MF獲得に向けて最初の具体的なアプローチがあったと報じられている。