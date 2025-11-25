このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoスポルティングCP
Estadio Jose Alvalade
team-logoクラブ・ブルッヘ
Yuta Tokuma

【11月27日】スポルティングCPvsクラブ・ブルッヘのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【守田英正出場予定】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、スポルティングCP対クラブ・ブルッヘの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。守田英正の所属するスポルティングCPと、クラブ・ブルッヘが対戦する。

本記事では、スポルティングCPvsクラブ・ブルッヘのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スポルティングCPvsクラブ・ブルッヘの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のスポルティングCPvsクラブ・ブルッヘは、スポルティングCPのホーム「エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：スポルティングCP vs クラブ・ブルッヘ
  • 会場：エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

スポルティングCPvsクラブ・ブルッヘの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、スポルティングCPvsクラブ・ブルッヘの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

スポルティングCPvsクラブ・ブルッヘ チーム情報

スポルティングCP vs クラブ・ブルッヘ 予想スタメン

スポルティングCPHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCLB
1
ルイ・シルヴァ
22
イバン・フレスネダ
26
ウスマン・ディオマンデ
25
ゴンサロ・イナシオ
20
マクシミリアーノ・アラウホ
17
フランシスコ・トリンコン
52
ジョアン・シモンエス
7
ジオバニー・クエンダ
42
モルテン・ヒュルマンド
10
ジェニー・カタモ
97
ルイス・スアレス
29
N. Jackers
44
ブランドン・メシェレ
64
K. Sabbe
4
ジョエル・オルドネス
65
ホアキン・ザイス
25
A. Stankovic
15
ラファエル・オニエディカ
20
ハンス・ヴァナケン
9
カルロス・ボルジェス
8
クリストス・ツォリス
7
ニコロ・トレソルディ

4-2-3-1

CLBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニッキー・ヘイエン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SCP
-直近成績

ゴールを許す
13/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

CLB
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

SCP

直近の 2 試合

CLB

0

勝利

0

引分け

2

勝利

3

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表

0