spain(C)Getty Images
Kyoya Saito

スペイン代表がメンバー発表…ラミン・ヤマルが復帰、フォルナルスは5年ぶりラ・ロハへ

【欧州・海外サッカー ニュース】スペイン代表がメンバーを発表。

スペイン代表がワールドカップ予選に臨むメンバーを発表した。

欧州予選で圧倒的な強さを誇る欧州王者スペイン。グループEではここまで4連勝で首位に立っており、本大会出場へ近づいている。11月の2試合では、15日にジョージア、18日にトルコと対戦する。

今月の2試合に向け、鼠径部の負傷で離脱していたラミン・ヤマルが復帰。2021年以来代表を離れていたパブロ・フォルナルスも復帰し、アイメリク・ラポルテもメンバー入りした。マンチェスター・シティのMFロドリはコンディションを考慮し、メンバーから外れた。

メンバーは以下の通り。

GK

ウナイ・シモン（アスレティック・クラブ）

ダビド・ラヤ（アーセナル/アーセナル）

アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）

DF

アイメリク・ラポルテ（アスレティック・クラブ）

ダニエル・ビビアン（アスレティック・クラブ）

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン/ドイツ）

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

マルク・ククレジャ（チェルシー/イングランド）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）

ペドロ・ポロ（トッテナム/イングランド）

MF

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン/フランス）

マルティン・スビメンディ（アーセナル/イングランド）

ミケル・メリーノ（アーセナル/イングランド）

アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン/ドイツ）

パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリー）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）

パブロ・フォルナルス（ベティス）

FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス/イングランド）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

サム・オモロディオン（ポルト/ポルトガル）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

