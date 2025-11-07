スペイン代表がメンバー発表…ラミン・ヤマルが復帰、フォルナルスは5年ぶりラ・ロハへ

スペイン代表がワールドカップ予選に臨むメンバーを発表した。
欧州予選で圧倒的な強さを誇る欧州王者スペイン。グループEではここまで4連勝で首位に立っており、本大会出場へ近づいている。11月の2試合では、15日にジョージア、18日にトルコと対戦する。
今月の2試合に向け、鼠径部の負傷で離脱していたラミン・ヤマルが復帰。2021年以来代表を離れていたパブロ・フォルナルスも復帰し、アイメリク・ラポルテもメンバー入りした。マンチェスター・シティのMFロドリはコンディションを考慮し、メンバーから外れた。
メンバーは以下の通り。
GK
ウナイ・シモン（アスレティック・クラブ）
ダビド・ラヤ（アーセナル/アーセナル）
アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）
DF
アイメリク・ラポルテ（アスレティック・クラブ）
ダニエル・ビビアン（アスレティック・クラブ）
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン/ドイツ）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）
マルク・ククレジャ（チェルシー/イングランド）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）
ペドロ・ポロ（トッテナム/イングランド）
MF
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン/フランス）
マルティン・スビメンディ（アーセナル/イングランド）
ミケル・メリーノ（アーセナル/イングランド）
アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン/ドイツ）
パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリー）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）
パブロ・フォルナルス（ベティス）
FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス/イングランド）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
フェルミン・ロペス（バルセロナ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
サム・オモロディオン（ポルト/ポルトガル）
ボルハ・イグレシアス（セルタ）